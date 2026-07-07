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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأرجنتين تدخل التاريخ.. أول منتخب يهزم 3 منتخبات إفريقية في نسخة واحدة من كأس العالم

الأرجنتين
الأرجنتين
حسام الحارتي

واصل منتخب الأرجنتين كتابة التاريخ في كأس العالم 2026، بعدما أصبح أول منتخب يحقق الفوز على ثلاثة منتخبات إفريقية خلال نسخة واحدة من البطولة، في إنجاز غير مسبوق بتاريخ المونديال.

وجاءت انتصارات "راقصي التانجو" أمام:

  • مصر (دور الـ16)
  • الرأس الأخضر (دور الـ32)
  • الجزائر (دور المجموعات)

ويعكس هذا الرقم التاريخي المسار المميز الذي يقدمه المنتخب الأرجنتيني في البطولة، خاصة في ظل المشاركة القياسية للمنتخبات الإفريقية في نسخة 2026، التي شهدت حضورًا غير مسبوق لتسعة منتخبات من القارة السمراء في الأدوار الإقصائية.

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه في بطولة كأس العالم 2026، بعدما سجل هدفًا جديدًا خلال مواجهة منتخب مصر في دور الـ16، ليساهم في فوز منتخب بلاده بنتيجة 3-2 وحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ورفع ميسي رصيده إلى 8 أهداف في النسخة الحالية من المونديال، ليواصل المنافسة على لقب هداف البطولة، كما عزز موقعه في صدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم بعدما وصل إلى 21 هدفًا، متفوقًا بفارق ثلاثة أهداف عن الفرنسي كيليان مبابي.

ترتيب الهدافين التاريخيين لكأس العالم:

1- ليونيل ميسي (الأرجنتين) – 21 هدفًا.
2- كيليان مبابي (فرنسا) – 18 هدفًا.
3- ميروسلاف كلوزه (ألمانيا) – 16 هدفًا.
4- رونالدو (البرازيل) – 15 هدفًا.
5- جيرد مولر (ألمانيا) – 14 هدفًا.
6- جوست فونتين (فرنسا) – 13 هدفًا.
7- بيليه (البرازيل) – 12 هدفًا.
8- يورجن كلينسمان (ألمانيا الغربية) – 11 هدفًا.
9- ساندور كوتشيس (المجر) – 11 هدفًا.
10- جابرييل باتيستوتا (الأرجنتين) – 10 أهداف.

ويؤكد ميسي، بأرقامه الاستثنائية، استمرار حضوره التاريخي في بطولة كأس العالم، بعدما واصل تحطيم الأرقام القياسية وإضافة إنجاز جديد إلى مسيرته مع منتخب الأرجنتين.

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