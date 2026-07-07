محمد نويرة: منتخب مصر خرج من المونديال مرفوع الرأس.. والدعم العربي للفراعنة كان لافتا

أكد المستشار محمد نويرة، المنسق العام للاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج، أن المنتخب الوطني حقق العديد من المكاسب رغم انتهاء مشواره في كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن الأداء الذي قدمه اللاعبون أمام الأرجنتين عكس تطور الكرة المصرية، وأكّد قدرة "الفراعنة" على منافسة كبار المنتخبات.

وقال نويرة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، إن المنتخب لم يخسر احترام جماهيره، بل نجح في كسب ثقة المصريين بفضل المستوى المميز الذي ظهر به طوال البطولة، مشيدًا بدور الجهاز الفني والروح القتالية التي تحلى بها اللاعبون.

وتابع أن مباراة الأرجنتين شهدت حالة من الالتفاف العربي حول المنتخب المصري، موضحًا أن جماهير من عدة دول عربية، بينها الإمارات والمغرب والجزائر، شاركت المصريين تشجيع "الفراعنة"، في مشهد يعكس روح التضامن بين الشعوب العربية.

وأضاف أن هذه الأجواء عكست المكانة التي تحظى بها مصر لدى الأشقاء العرب، مؤكدًا أن الدعم لم يقتصر على المصريين فقط، بل امتد ليشمل جماهير عربية حرصت على مؤازرة المنتخب خلال مشواره في البطولة.

وأوضح نويرة أن دبي وفرت أماكن مخصصة لاستقبال الجماهير ومتابعة مباريات المنتخب، ما أتاح للمصريين وأبناء الجاليات العربية فرصة عيش أجواء البطولة وسط تفاعل كبير واحتفالات صاحبت مشوار المنتخب.

الإنجازات للكرة المصرية

وأشار إلى أن الجماهير كانت تتطلع إلى مواصلة المنتخب مشواره في البطولة، إلا أن الأداء الذي قدمه اللاعبون أمام أحد أقوى منتخبات العالم يبقى مصدر فخر، معربًا عن ثقته في أن ما تحقق سيكون نقطة انطلاق نحو مزيد من الإنجازات للكرة المصرية خلال الفترة المقبلة.