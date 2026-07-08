7.8 % ارتفاعا في الصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر أبريل

أصدر الجـهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاربعاء 8 /7/ 2026 البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أبريل 2026.
وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.
بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 137,88 خلال شهر أبريل 2026 (أولـي) مقابل 127,87 خلال شهر مارس 2026 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 7,8 ٪.
الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً:
بلـــغ الرقـم القيــاسي لصناعة المشروبات 543,54 خـــلال شــهـر أبريل 2026 مــقــــارنـــة بشـهــر مارس 2026 حيــث بلــغ 454,58 بنسبــه ارتفاع قدرها 19,57٪ وذلك بسبب انتهاء بعض المواسم الزراعية.
صناعة الملابس الجاهزة
بلـــغ الرقــم القياســـي لصناعة الملابس الجاهزة 248,77 خلال شهر أبريل 2026 مقارنة بشهر مارس 2026 حيث بلغ 213,55 بنسبة ارتفاع قدرها 16,49 % وذلك لتلبية احتياجات السوق .
الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً
بلـغ الــرقم القيـاسي لصناعة المنتجات الغذائية 170,07 خــــلال شهــر أبريل 2026 مقــارنة بشــهــر مارس 2026 حيــث بلــــغ 181,24 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 6,16٪ وذلك وفقا للمواسم الزراعية.
بلـغ الرقـم القياسـي لصناعة المستحضرات الصيدلانية و الكيميائية و الدوائية 136,77 خـــلال شهــــر أبريل 2026 مقــارنـة بشــهر مارس 2026 حــيــث بــلـــغ 144,58 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 5,40 ٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.