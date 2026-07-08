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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

7.8 % ارتفاعا في الصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر أبريل

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
آية الجارحي

أصدر الجـهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء   اليوم    الاربعاء 8 /7/ 2026   البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أبريل  2026.  

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

بلغ الرقم القيـاسي للصناعات  التحويلية  والاستخراجية  (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 137,88 خلال شهر أبريل  2026 (أولـي) مقابل 127,87  خلال  شهر  مارس  2026 (نهائي)  بنسبة  ارتفاع  قدرها  7,8 ٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً: 

بلـــغ الرقـم القيــاسي لصناعة المشروبات 543,54  خـــلال شــهـر أبريل 2026  مــقــــارنـــة  بشـهــر مارس 2026 حيــث بلــغ    454,58 بنسبــه ارتفاع قدرها 19,57٪ وذلك بسبب انتهاء بعض المواسم الزراعية.

صناعة الملابس الجاهزة

بلـــغ الرقــم القياســـي لصناعة الملابس الجاهزة 248,77  خلال شهر  أبريل 2026  مقارنة  بشهر  مارس  2026 حيث  بلغ  213,55 بنسبة  ارتفاع  قدرها 16,49 %  وذلك  لتلبية احتياجات السوق  .

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً

 بلـغ الــرقم القيـاسي لصناعة المنتجات الغذائية 170,07 خــــلال  شهــر أبريل 2026 مقــارنة بشــهــر مارس  2026 حيــث بلــــغ 181,24  بنسبـة  انخـفـاض قــدرهــا 6,16٪ وذلك وفقا للمواسم الزراعية.

بلـغ الرقـم القياسـي لصناعة المستحضرات الصيدلانية و الكيميائية      و الدوائية 136,77 خـــلال شهــــر أبريل  2026  مقــارنـة  بشــهر  مارس  2026 حــيــث بــلـــغ 144,58 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 5,40 ٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصناعات التحويلية صناعة الملابس الجاهزة

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