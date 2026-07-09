المخرج سعيد حامد: تقدمت بطلب للحصول على الجنسية المصرية.. ومصر تسري في دمي

أكد المخرج سعيد حامد أنه يقيم في مصر منذ أكثر من أربعة عقود، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب للحصول على الجنسية المصرية، معربًا عن اعتزازه الكبير بانتمائه إلى مصر وحبه لها.

وقال سعيد حامد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أنه "أنا موجود في مصر منذ سنوات طويلة، وقد تقدمت بأوراقي للحصول على الجنسية المصرية. مصر تسري في دمي، وأولادي نشأوا فيها، ونحن نعيش على أرضها منذ سنوات طويلة".

أشعر أنني مصري

وتابع أنه "أعشق الطينة المصرية، وأعتبر مصر وطني الذي عشت فيه وأبدعت على أرضه، ولذلك أشعر أنني مصري بكل ما تحمله الكلمة من معنى."