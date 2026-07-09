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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

50 مليار دولار في الخلفية.. لماذا تحولت مباراة مصر والأرجنتين إلى أكثر مواجهات المونديال إثارةً للجدل؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

لم تهدأ حالة الغضب التي سيطرت على الجماهير المصرية بعد خروج منتخب مصر من كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين، في مباراة تحولت إلى واحدة من أكثر مواجهات البطولة إثارة للجدل.

وبينما انشغل المشجعون بمراجعة اللقطات التحكيمية التي اعتبرها كثيرون مؤثرة في نتيجة اللقاء، عاد الحديث مجددًا عن حجم المصالح الاقتصادية الضخمة المرتبطة بكأس العالم، والدور الذي تلعبه أسواق المراهنات وحقوق البث في صناعة كرة القدم الحديثة.

ومع تصاعد النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت تساؤلات عديدة حول ما إذا كانت القيمة التجارية الهائلة للمنتخب الأرجنتيني، ووجود النجم ليونيل ميسي، قد أسهما في زيادة الشكوك الجماهيرية بشأن القرارات التحكيمية، رغم عدم وجود أدلة تثبت وجود تلاعب أو تدخل متعمد في إدارة المباراة.

كأس العالم.. بطولة رياضية واقتصاد بمليارات الدولارات

تشير تقارير صادرة عن شركات متخصصة في تحليل البيانات الرياضية إلى أن بطولة كأس العالم 2026 شهدت نشاطًا اقتصاديًا غير مسبوق، مدفوعًا بزيادة عدد المباريات إلى 104 مواجهات، وهو ما انعكس على حجم المراهنات القانونية حول العالم، إضافة إلى عوائد حقوق البث والرعاية والإعلانات.

وتؤكد تلك التقارير أن المنتخب الأرجنتيني، بوجود ليونيل ميسي، كان من أكثر المنتخبات جذبًا للمراهنات طويلة الأجل، سواء المتعلقة بالتتويج باللقب أو وصوله إلى الأدوار النهائية، وهو ما جعل استمرار "التانجو" في البطولة يحافظ على الزخم الجماهيري والتجاري المصاحب للمونديال.

شراكات تجارية تثير النقاش

ومن بين الملفات التي عادت إلى الواجهة، اتفاقية الشراكة التي تربط الاتحاد الدولي لكرة القدم بإحدى شركات البيانات الرياضية، والتي تتولى توفير البيانات والإحصاءات الفورية للجهات المرخص لها، بما في ذلك شركات المراهنات القانونية.

ويرى متابعون أن هذه الشراكات تمثل جزءًا من التطور التجاري الذي تشهده كرة القدم الحديثة، بينما يعتبر آخرون أنها تفرض ضرورة تعزيز الشفافية وإبعاد أي شبهة قد تمس نزاهة المنافسات، خاصة في البطولات الكبرى التي تحظى بمتابعة مئات الملايين حول العالم.

قرارات تحكيمية أشعلت الجدل

المباراة بين مصر والأرجنتين لم تكن استثناءً من الجدل التحكيمي، إذ اعتبر عدد كبير من الجماهير والمحللين أن بعض القرارات التي اتخذها حكم اللقاء خلال الدقائق الأخيرة كان لها تأثير مباشر على سير المباراة.

وأبرز اللقطات التي أثارت النقاش كانت إلغاء هدف سجله مصطفى زيكو، إلى جانب عدد من الإنذارات والقرارات الانضباطية التي تعرض لها لاعبو المنتخب المصري وأعضاء الجهاز الفني، وهي قرارات رأى منتقدوها أنها أثرت نفسيًا وفنيًا على أداء الفراعنة في الدقائق الحاسمة، بينما تبقى هذه القرارات ضمن التقديرات التحكيمية التي تخضع لتقييم الجهات المختصة.

انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل

عقب انتهاء المباراة، تصاعدت موجة الانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب آلاف المشجعين بمراجعة أداء التحكيم في اللقاء، فيما انتشرت دعوات إلكترونية تطالب بمزيد من الشفافية في إدارة البطولة وتطوير منظومة التحكيم، حفاظًا على ثقة الجماهير في عدالة المنافسات.
 

كما أعادت هذه الأحداث فتح النقاش حول العلاقة بين كرة القدم الحديثة والاستثمارات الضخمة المرتبطة بها، ومدى الحاجة إلى آليات رقابية تضمن الفصل الكامل بين المصالح التجارية وسير المنافسات الرياضية.

ستظل مباراة مصر والأرجنتين واحدة من أكثر مباريات مونديال 2026 إثارة للجدل بالنسبة للجماهير المصرية، ليس فقط بسبب النتيجة، وإنما بسبب القرارات التحكيمية التي رافقتها.

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