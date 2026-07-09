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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: الخطط التنفيذية للعام المالي 2026-2027 تشمل تقليل النفقات وزيادة الإيرادات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا مع قيادات قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، بحضور الدكتور راضي حماد رئيس القطاع ورؤساء الإدارات المركزية ومديري الإدارات العامة. واستهدف الاجتماع مراجعة نتائج تنفيذ خطط العام المالي الماضي، واستعراض المستهدفات والاستراتيجيات للعام المالي الجديد 2026/2027.

وأكد نائب الوزير أن قطاع الطب الوقائي يشكل الركيزة الأساسية لحماية صحة المواطنين وتعزيز الأمن الصحي القومي، مشددًا على أهمية وضع خطط استراتيجية واضحة تعتمد على مؤشرات أداء قابلة للقياس، والتحول نحو الإدارة القائمة على النتائج والبيانات لدعم اتخاذ القرار الفعّال.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول أبرز الإنجازات ومؤشرات الأداء، إلى جانب مناقشة الخطط التنفيذية للعام المالي 2026-2027، والتي تشمل تقليل النفقات وزيادة الإيرادات، وتطوير منظومة الترصد والإنذار المبكر، وتعزيز برامج مكافحة الأمراض، ورفع كفاءة شبكة المعامل، ودعم برامج التطعيمات، والاستعداد للأمراض الموسمية والطوارئ الصحية، مع تطوير نظم المعلومات الصحية.

كما ناقش المجتمعون الترتيبات النهائية لافتتاح المعامل المركزية الجديدة بمدينة بدر، والوقوف على جاهزية البنية التحتية والتجهيزات الفنية والكوادر البشرية، بالإضافة إلى مقترح استحداث إدارة متخصصة لمعامل ناقلات الأمراض لتعزيز أعمال الترصد والمكافحة.

ووجه الدكتور عمرو قنديل بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، وتكثيف التنسيق بين الإدارات، وإعداد تقارير دورية لقياس نسب الإنجاز والتعامل الفوري مع أي معوقات.

مشروع ميكنة التطعيمات،

وفي ختام الاجتماع، أشاد نائب الوزير بجهود العاملين بالقطاع، مشيرًا إلى أبرز النجاحات التي حققها، وعلى رأسها حصول مصر على شهادة الخلو من مرض التراكوما من منظمة الصحة العالمية، واعتماد خمس مستشفيات دوليًا في مكافحة مقاومة المضادات الميكروبية، وحصول القطاع على جائزة التميز الحكومي العربي عن مشروع ميكنة التطعيمات، بالإضافة إلى تجديد الاعتماد الدولي للمعامل المركزية وفق المواصفة ISO 17025.

كما قام الدكتور عمرو قنديل بتكريم المهندس وائل قريطم، ومنحه شهادة تقدير تقديرًا لاختياره كأفضل مدير عام بقطاع الطب الوقائي والصحة العامة عن العام الماضي.

الطب الوقائي وزير الصحة وزير الصحة والسكان وزارة الصحة نائب وزير الصحة

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