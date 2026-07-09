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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 503 حصان .. بورشه 911 GT3 الجديدة | صور

سيارة بورشه 911 GT3 الجديدة
سيارة بورشه 911 GT3 الجديدة
إبراهيم القادري
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

كشفت شركة بورشه عن طرازها الجديد بورشه 911 GT3، وتنتمي 911 GT3 لفئة السيارات الكوبيه، وتجمع بين الأداء الفائق والدقة الهندسية الألمانية، وتقدم بورش 911 GT3 مزيج نادر من القوة والرشاقة، وتنافس العديد من الطرازات من ضمنها، فيراري بورتوفينو M .

سيارة بورشه 911 GT3 الجديدة 

أبعاد بورشه 911 GT3

تأتي سيارة بورشه 911 GT3 في سوق السيارات بطول 4570 مم، وعرض 1852 مم، وارتفاع 1279 مم .

سيارة بورشه 911 GT3 الجديدة 

مواصفات بورشه 911 GT3

زودت سيارة بورشه 911 GT3 بالعديد من المميزات من ضمنها، هيكل مكشوف مصنوع من المغنيسيوم وألياف الكربون، وجناح خلفي نشط ينفتح عند سرعة 120 كم/ساعه لتعزيز الثبات، وبها عجلات مغنيسيوم مطروقة، وخطوط هجومية، ولمسات كلاسيكية من عائلة 911.

سيارة بورشه 911 GT3 الجديدة 

بالاضافة إلي ان سيارة بورشه 911 GT3 بها، مقصورة رياضية خفيفة الوزن مستوحاة من 911 S/T، ومقاعد ألياف كربون رياضية تثبت السائق أثناء الانعطافات، ولوحة عدادات رقمية مع وضع شاشة الحلبة يركز على بيانات الأداء، وبها مقابض أبواب داخلية من الكربون لتقليل الوزن.

محرك بورشه 911 GT3

سيارة بورشه 911 GT3 الجديدة 

تحصل سيارة بورشه 911 GT3 علي قوتها من محرك سعة 4000 سي سي، وتنتج قوة 503 حصان، وعزم دوران 450 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 315 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر بورشه 911 GT3

سيارة بورشه 911 GT3 الجديدة 

تباع سيارة بورشه 911 GT3 في سوق السيارات السعودي بسعر 940 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة بورشه في صناعة السيارات

سيارة بورشه 911 GT3 الجديدة 

أُسست شركة بورش عام 1931 بواسطة فرديناند بورشيه للعمل في مجال تطوير وتصميم المحركات، وبعد الحرب العالمية الثانية، تولى "فيري" ابن فرديناند بورشيه إدارة الشركة وقام ببناء سيارة بورش 356، أول سيارة إنتاجية تحمل اسم العلامة، والتي تميزت بمحرك خلفي وهيكل خفيف .

بورشه 911 GT3 شركة بورشه السيارات الكوبيه فيراري بورتوفينو M أبعاد بورشه 911 GT3 مواصفات بورشه 911 GT3 محرك بورشه 911 GT3 سعر بورشه 911 GT3 911 GT3

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