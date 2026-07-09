بكري: النقد البناء مطلوب.. والتغيير ضرورة لمواصلة مسيرة الإصلاح

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة يحمل العديد من الرسائل المتعلقة بمواصلة جهود الدولة في البناء والتطوير، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية الكبرى تأتي ضمن خطة متكاملة لتعزيز قدرات الدولة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي شدد على أهمية استمرار العمل من أجل تحقيق التنمية، مؤكدًا أن الدولة تمضي في طريقها نحو تنفيذ خططها المستقبلية رغم التحديات.

وأشار إلى أن إبداء الرأي والنقد البناء أمر متاح، قائلًا إن من حق أي شخص أن يختلف مع أداء الحكومة أو يطرح وجهة نظره، مع التأكيد على أهمية مواجهة أوجه القصور ومحاربة الفساد باعتبار أن التغيير والتطوير ضرورة مستمرة في مختلف المجالات.

وتابع أن كلمة الرئيس خلال الافتتاح حملت دلالات مهمة، موضحًا أن الرسالة لم تقتصر على افتتاح منشأة جديدة، بل تضمنت تأكيدًا على مرحلة جديدة من العمل من أجل مستقبل مصر، بما يعكس رؤية الدولة لتعزيز مؤسساتها وقدراتها.

مصر تواصل مسيرتها

وأشار إلى تفاؤله بحدوث مزيد من التطوير والتغيير خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن مصر تواصل مسيرتها باعتبارها دولة ذات تاريخ عريق وطموحات مستقبلية كبيرة.



