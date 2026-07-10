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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زيارات ميدانية شاملة لدعم الأداء وتطوير منظومة المتابعة بالمنشآت الصحية في الإسكندرية

زيارة ميدانية شاملة لدعم الأداء
زيارة ميدانية شاملة لدعم الأداء
عبدالصمد ماهر
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نفذت وزارة الصحة والسكان، زيارات ميدانية شاملة بمحافظة الإسكندرية من خلال الإدارة العامة لمتابعة المديريات، بهدف متابعة مستوى الأداء في المنشآت الصحية، وتقديم الدعم الفني، وتعزيز كفاءة منظومة المتابعة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وبما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الزيارة شملت متابعة محاور فنية متعددة، حيث استضاف مستشفى دار الولادة “الماترنيتيه” برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لفرق المتابعة بالمستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية، كما تم تدريب فرق المتابعة بمديرية الشؤون الصحية والإدارات الصحية على منهجية إعداد أدوات التحقق وآلياتها، مع تدريب عملي على تطبيق قوائم التحقق في الواقع الميداني.

وأضاف أن فرق المتابعة نفذت زيارات ميدانية لعدد من المستشفيات للتأكد من الالتزام بالمعايير والضوابط، ورصد الملاحظات الفنية، ووضع التوصيات اللازمة لمعالجة أوجه القصور وتحسين الكفاءة التشغيلية.

تطوير منظومة قياس الأداء

وفي إطار تطوير منظومة قياس الأداء، قامت إدارة البيانات الإحصائية بمراجعة آليات تجميع البيانات والتحقق من دقتها استعدادًا لتفعيل المرحلة الأولى من مؤشرات الأداء التشغيلية، مع تدريب العاملين على استخدامها لدعم اتخاذ القرار.

وأكدت الدكتورة صافيناز إسماعيل، مدير عام الإدارة العامة لمتابعة المديريات، أن الزيارة شهدت تنفيذ أول تطبيق ميداني لآليات التحقق التخصصية لمستشفيات الصحة النفسية بمستشفى المعمورة للطب النفسي وعلاج الإدمان، من خلال التقييم الأساسي للمنشآت لتحديد الوضع الراهن ورصد فرص التحسين، ووضع خط أساس لقياس التطور ومتابعة مؤشرات الأداء في المراحل المقبلة.

وأضافت أن الزيارات الميدانية أصبحت أداة متكاملة لبناء القدرات، ونقل الخبرات، وتقديم الدعم الفني، وتوحيد معايير العمل، بما يعزز ثقافة التحسين المستمر ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي وجودة الخدمات الصحية.

وأشارت الدكتورة صافيناز إلى أن الإدارة تعمل وفق رؤية تستهدف بناء منظومة متابعة حديثة تعتمد على معايير الأداء وقوائم التحقق التخصصية والتحليل الذكي للبيانات، لدعم اتخاذ القرار وتحقيق أهداف الوزارة في منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة.

وزارة الصحة والسكان الإسكندرية الدعم الفني منظومة المتابعة وزير الصحة والسكان

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