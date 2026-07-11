مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى مساكن أبو زعبل بالخانكة

لقي شاب مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي بمنطقة مساكن أبو زعبل التابعة لمحافظة القليوبية.



وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، وانتقلت على الفور إلى مكان الحادث، حيث تبين وفاة الشاب أحمد محمود محمد العريان، البالغ من العمر 18 عامًا، والمقيم بمنطقة مساكن أبو زعبل، متأثرًا بإصابته بصعق كهربائي.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر المركزي، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، وكلفت الجهات المختصة بإعداد التحريات اللازمة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية.