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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى مساكن أبو زعبل بالخانكة

إسعاف
إسعاف
إبراهيم الهواري
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لقي شاب مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي بمنطقة مساكن أبو زعبل التابعة لمحافظة القليوبية.


وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، وانتقلت على الفور إلى مكان الحادث، حيث تبين وفاة الشاب أحمد محمود محمد العريان، البالغ من العمر 18 عامًا، والمقيم بمنطقة مساكن أبو زعبل، متأثرًا بإصابته بصعق كهربائي.
وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر المركزي، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، وكلفت الجهات المختصة بإعداد التحريات اللازمة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية.

القليوبية محافظة القليوبية مساكن أبو زعبل الأجهزة الأمنية صعق كهربائي

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