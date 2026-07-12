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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

FCC تواجه غضب علماء الفلك وتوافق على قمر "Reflect Orbital" الصناعي ذي المرآة العملاقة

FCC
FCC
احمد الشريف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

وافقت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) رسمياً على منح التراخيص اللوجستية اللازمة لبدء تشغيل مشروع فضائي تكنولوجي مثير للجدل. 

وأفاد تقرير استقصائي موسع نشره موقع "بي سي ماج" (PCMag) العالمي لعام 2026، أن الهيئة التنظيمية اعتمدت المخطط الهندسي لشركة "ريفليدت أوربيتال" (Reflect Orbital) لإطلاق قمر صناعي يحمل مرآة فيزيائية عملاقة لعكس أشعة الشمس نحو الأرض، مستهدفة تسييل الطاقة النظيفة صامتاً ومن قلب المدارات الفضائية النخاعية، وسط موجة غضب حادة من علماء الفلك والمنظمات التنظيمية الدولية.

تفكيك المعمارية الهندسية 

تستهدف السياسة التشغيلية للشركة الناشئة سحق عقبات انقطاع الطاقة المتجددة ليلاً عبر توجيه حزم ضوئية تكيفية للمحطات الأرضية.

وتمنح البيانات والوثائق الهندسية المرصودة لعام 2026 أدلة قاطعة على أن المرآة المطورة ستعمل بنسبة استقرار واجهي بلغت 100% لإنارة حقول الخلايا الشمسية في أوقات الذروة الليلية، وهو ما يراه علماء الفلك والفيض الراداري بمثابة تدمير كامل لمرونة مراقبة الأجرام السماوية، متسببين في فوضى بصرية خانقة تخنق متانة تلسكوبات الرصد عتادياً وبرمجياً.

بروتوكولات التوجيه المداري  

تمنح رقع الدعم الفني للمشروع المحدث أنظمة القمر الصناعي بروتوكولات حوسبة معاصرة تتولى أتمتة تعديل زوايا المرآة في أجزاء من الثانية لحفظ استقرار الاتصال؛ وحرص مبرمجو الأكواد النواتية لعام 2026 على تهيئة شفرات معالجة ذكية تضمن تقنين دفق البيانات وتوزيع الأحمال الحسابية داخل اللوحة الأم للوحدة الفضائية، مما يحمي المعالج المركزي من السخونة المفرطة اللحظية الناتجة عن انعكاس الأشعة الكثيفة لفترات طويلة، ويصون كفاءة خلايا العتاد عتادياً.

انعكاسات استشرافية حذرة  

تفتح الخطوة التنظيمية المحدثة لإطلاق المرايا المدارية العملاقة آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها سوق الطاقة ووكلاء المحمول بقطاع التجزئة في مصر لعام 2026.

ويرى مراجعو الأنظمة محلياً أن أتمتة دفق الطاقة عبر الفضاء يمثل حلًا عبقرياً تترقبه فئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر الذين يربطون إدارة وتسييل حملاتهم ومشاريعهم الرقمية بالأسواق المحلية بقوة واستقرار البنية التحتية الكهربائية وثبات العتاد والشبكات المحلية وبدون أي تعقيد واجهي.

FCC Reflect Orbital الفيدرالية الأمريكية

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