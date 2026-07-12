مصادر: مقتل ثلاثة ضباط أمريكيين وإصابة آخرين في أعقاب العمليات العسكرية الإيرانية الأخيرة

نقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مصادرها القول بمقتل ثلاثة ضباط أمريكيين وإصابة آخرين في أعقاب العمليات العسكرية الإيرانية.

وذكرت وكالة “فارس” أن الجيش الإيراني هاجم منصات إطلاق صواريخ أمريكية في الكويت باستخدام الطائرات مسيرة.

وقالت وكالة "فارس": في أعقاب العمليات العسكرية الإيرانية استهدف الحرس الثوري منصات صواريخ هيمارس الأمريكية في الكويت بعملية دقيقة باستخدام طائرات مسيرة.

تعرّضت 3 مراكز حدودية برية شمال الكويت لهجوم عدواني آثم، أسفر عن وقوع أضرار مادية.

وقال بيان صادر عن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية ، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان أن إحدى منصات الحفر البحري التابعة لشركة نفط الكويت في المياه الإقليمية الكويتية تعرّضت لاستهداف بطائرة مسيّرة معادية، أسفر عن وقوع أضرار مادية وإصابة أحد العاملين، حيث يتلقى المصاب الرعاية الطبية اللازمة.

وباشرت الجهات المختصة فورًا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث، بالتنسيق مع الجهات المعنية.



ووفق البيان ؛ أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش استمرار جاهزية القوات المسلحة، واتخاذها جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على أمن البلاد وسلامة أراضيها.