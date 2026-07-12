الرئاسة الفلسطينية تعلن تنكيس الأعلام حدادا على وفاة الشيخ حمد

أعلنت الرئاسة الفلسطينية تنكيس الأعلام حدادا على وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لثلاثة أيام اعتبارا من يوم غد الاثنين.

وكان الديوان الأميري القطري، أعلن اليوم "الأحد"، وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، عن عمر ناهز 74 عاماً، بعد مسيرة سياسية لعب خلالها دوراً بارزاً في تاريخ دولة قطر.

وقال الديوان الأميري، في بيان رسمي، إن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني توفي صباح الأحد الموافق 12 يوليو 2026، معرباً عن بالغ الحزن والأسى لرحيل "فقيد الوطن الكبير".

واستهل البيان بقول الله تعالى: "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي"، قبل أن يؤكد أن الفقيد أفنى سنوات من حياته في خدمة قطر وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف البيان أن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ترك إرثاً وطنياً بارزاً، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وأمته العربية والإسلامية، وأن يلهم الأسرة الحاكمة والشعب القطري الصبر والسلوان.

ويعد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من أبرز القادة الذين شهدت قطر في عهدهم تحولات سياسية واقتصادية وتنموية واسعة، قبل أن يسلم مقاليد الحكم إلى نجله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في عام 2013.