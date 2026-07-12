الصين تنتقد بيانا مشتركا لـ14 دولة بشأن بحر الصين الجنوبي

انتقدت الصين بشدة اليوم الأحد بيانا مشتركا صادرا عن 14 دولة بشأن "قرار التحكيم الصادر عام 2016 بشأن بحر الصين الجنوبي"، داعية تلك الدول المعنية إلى احترام سيادة الصين الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي.

وحذرت الخارجية الصينية - في بيان صادر اليوم الأحد - من تأجيج التوترات، ومن الاستمرار في فرض تحديات رئيسية للوضع الراهن في بحر الصين الجنوبي.

وكانت الولايات المتحدة والفلبين وأستراليا وكندا وإستونيا وألمانيا وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليتوانيا ونيوزيلندا ورومانيا وسلوفينيا والمملكة المتحدة قد أصدرت بيانا مشتركا بهذا الشأن في وقت سابق من اليوم الأحد.

وقالت الدول الـ14 في البيان المشترك إن "القرار" الصادر قبل عشر سنوات عن "هيئة التحكيم في قضية بحر الصين الجنوبي" يُعد "إنجازً مهما"، وأنه "لا يوجد أساس قانوني لمطالبات الصين البحرية الواسعة في بحر الصين الجنوبي".