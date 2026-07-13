قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكويت تعلن التصدي لأهداف جوية معادية وسط تصعيد عسكري غير مسبوق في الخليج
اليوم.. انقطاع المياه عن عدة مناطق في بني سويف
ما حكم الحب العفيف بين الشباب والبنات؟.. دار الإفتاء تشرح الرأي الشرعي
طقس الإثنين: رطوبة "القاهرة" تلامس الـ 37.. والكويت في صدارة "الخمسين"
أمريكا تعلن انتهاء هجوم واسع على إيران
الحرس الثوري يعلن توقيف سفينتين في مضيق هرمز ويتهم أمريكا بتهديد الملاحة
شروط ومواعيد التقديم في كلية الشرطة 2026
هل التدخين ينقض الوضوء؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
ارتفع 81 قرشا.. سعر الدولار في مصر اليوم 13-7-2026
سعر كاديلاك CT5-V موديل 2026 في السعودية
استخراج فيش وتشبيه جنائي أونلاين 2026
البحرين ترفع مستوى التأهب.. إطلاق صافرات الإنذار ودعوات عاجلة للتوجه إلى الملاجئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سر الـ 10 دولارات.. ملحق ذكي لأندرويد لا يمكن الاستغناء عنه في استخدامك اليومي

هواتف أندرويد
هواتف أندرويد
احمد الشريف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تحظى إكسسوارات الهواتف الذكية بأهمية متزايدة لتسهيل تجربة الاستخدام اليومية وحماية الأجهزة، إلا أن تقريرًا تقنيًا جديدًا كشف عن ملحق صغير لا يتجاوز سعره 10 دولارات فقط، لكنه تحول إلى رفيق أساسي لهواتف أندرويد بفضل مرونته العالية واستخداماته المتعددة التي تفوقت على الملحقات الباهظة.

الحلقة المغناطيسية والتحول إلى تقنية ماج سيف

يتيح هذا الملحق الاقتصادي، وهو عبارة عن حلقة مغناطيسية لاصقة متوافقة مع تقنية "ماج سيف" (MagSafe)، لمستخدمي هواتف أندرويد (Android) الاستفادة من عالم كامل من الملحقات المغناطيسية التي كانت حكرًا على هواتف آيفون. 

وتتميز هذه الحلقة بسهولة تثبيتها على ظهر الهاتف أو الغطاء الواقي (الجراب)، مما يمنح الهاتف قدرات مغناطيسية فائقة الثبات.

استخدامات متعددة تسهل الحياة اليومية 

وتتجاوز فوائد هذا الملحق الذكي مجرد التثبيت؛ حيث يتيح للمستخدمين تعليق هواتف أندرويد بسهولة على حامل السيارة المغناطيسي أثناء القيادة دون الحاجة للمشابك التقليدية المزعجة. 

كما يسهل دمج الهاتف مع الشواحن اللاسلكية المغناطيسية، والبطاريات الاحتياطية المحمولة (Power Banks)، بالإضافة إلى حوامل المحفظة الرقمية الخفيفة خلف الهاتف.

مرونة عتادية وتكلفة اقتصادية لا تُقارن 

وبخلاف الأغطية الواقية السميكة التي تغير مظهر الهاتف وتزيد من وزنه، تحافظ هذه الحلقة اللاصقة الرفيعة على التصميم الانسيابي لهواتف أندرويد مع توفير نفس الكفاءة العالية. 

ويمثل هذا الملحق الحل المثالي والذكي لمن يرغب في ترقية قدرات هاتفه وتسهيل حمله والتعامل معه طوال اليوم بأقل تكلفة ممكنة وباعتمادية ممتازة.

هواتف أندرويد الهواتف الذكية Android

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي 2026

التوقيت الشتوي 2026 يبدأ يوم جمعة.. موعد تغيير الساعة رسميًا

إجازة

3 أيام إجازة متتالية.. مفاجأة سارة للموظفين خلال يوليو الجاري

النائبة سجى عمرو هندي

نجل شوبير يحتفل بخطوبته على النائبة سجى عمرو هندي.. صور

سعر الدولار اليوم

ارتفاع فى كافة البنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

مرموش

صراع إنجليزي على عمر مرموش.. مانشستر سيتي يطلب 60 مليون إسترليني

حسام حسن

أجريت قسطرة وركبت 3 دعامات| حسام حسن يصدم الجميع على الهواء

صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة وجدول المواعيد الرسمي

صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة وجدول المواعيد الرسمي

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لأزمة محامية سوهاج بين النقابة وردها

ترشيحاتنا

أرشيفية

رسالة نارية من ترامب.. صورة قاذفة بي-2 تتصدر المشهد بالتزامن مع الضربات على إيران

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأوكراني علاقات التعاون

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأوكراني علاقات التعاون

فلسطين والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون المشترك

فلسطين والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون المشترك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد