العراق يؤكد دعمه لكافة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والحفاظ على أمن المنطقة

أعربت وزارة الخارجية العراقية عن قلقها إزاء استمرار التوترات والتطورات التي تمس أمن الملاحة البحرية في المنطقة، وما قد يترتب عليها من تداعيات تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليميين، فضلاً عن حركة التجارة الدولية.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - أهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول وحسن الجوار، والامتناع عن أي إجراءات من شأنها تصعيد التوتر أو المساس بأمن وسلامة الملاحة البحرية.

وجددت جمهورية العراق تأكيدها على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التعرض لأمنها واستقرارها، بما يسهم في ترسيخ الأمن الإقليمي وتعزيز الثقة المتبادلة بين دول المنطقة.

ودعت وزارة الخارجية العراقية إلى اعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة الخلافات، مؤكدة دعم العراق لكل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، وصون المصالح المشتركة لشعوبها.