عصام هلال: نجاح موازنة البرامج والأداء مرهون بتطوير الكوادر والتحول الرقمي

أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ أن توجه الدولة نحو تطبيق موازنة البرامج والأداء خطوة استراتيجية تعكس تحولًا حقيقيًا في إدارة المالية العامة، مؤكدا أن هذا النهج يسهم في ربط المخصصات المالية بالأهداف الاستراتيجية للدولة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد، ويحقق قيمة أكبر مقابل المال العام.

و أشار " هلال " في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" إلى أن تطبيق موازنة البرامج والأداء تسهم في رفع مستويات الشفافية والمساءلة، بما يتيح تقييم أداء الجهات الحكومية وفقًا لما تحققه من نتائج وليس فقط وفقًا لما تنفقه من اعتمادات مالية.



بناء قدرات الكوادر الحكومية



و أوضح عضو الشيوخ أن نجاح التطبيق يتطلب استكمال عدد من المقومات الأساسية، أبرزها بناء قدرات الكوادر الحكومية، واستكمال التحول الرقمي وتكامل قواعد البيانات، وتطوير مؤشرات أداء دقيقة، مع الاستمرار في التطبيق التدريجي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة واستدامة.



جاء ذلك بعد أن ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً بحضور مسؤولي الوزارتين لمتابعة مستجدات التطبيق ومناقشة عدد من الجوانب الفنية والتنفيذية.



يأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية لتطبيق "موازنة البرامج والأداء" بهدف رفع كفاءة منظومة التخطيط وتحسين إدارة الاستثمارات الحكومية والمالية العامة.