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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فيلم Michael يحطم الأرقام القياسية ويتجاوز مليار دولار في شباك التذاكر

فيلم «Michael»،
فيلم «Michael»،
تقى الجيزاوي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

واصل فيلم «Michael»، الذي يتناول السيرة الذاتية لأسطورة البوب العالمي مايكل جاكسون، تحقيق أرقام قياسية في شباك التذاكر، بعدما أصبح أول فيلم سيرة ذاتية في تاريخ السينما يتجاوز حاجز المليار دولار من الإيرادات العالمية.

وحقق الفيلم إيرادات بلغت 371.8 مليون دولار داخل الولايات المتحدة، مقابل 629.8 مليون دولار في الأسواق العالمية، ليصل إجمالي إيراداته إلى 1.001 مليار دولار، مسجلًا إنجازًا غير مسبوق لهذا النوع من الأعمال السينمائية.

فيلم micheal

الفيلم من إخراج المخرج الأمريكي Antoine Fuqua، ويجسد شخصية مايكل جاكسون ابن شقيقه Jaafar Jackson، الذي حصد إشادات واسعة من الجمهور بفضل أدائه اللافت وقدرته على استحضار ملامح وحركات وأسلوب النجم الراحل.

وحقق "Michael" منذ أسبوعه الأول أرقامًا قياسية، إذ سجل افتتاحية عالمية ضخمة بلغت أكثر من 217 مليون دولار، ليصبح صاحب أقوى انطلاقة لفيلم سيرة موسيقية في تاريخ شباك التذاكر العالمي.

ونجح الفيلم رسميًا في تجاوز الإيرادات التاريخية لفيلم Bohemian Rhapsody، ليصبح أعلى فيلم سيرة موسيقية تحقيقًا للإيرادات على الإطلاق، وهو إنجاز جديد يضاف إلى الإرث الفني الضخم المرتبط باسم مايكل جاكسون.

فيلم micheal مايكل جاكسون فيلم «Michael» فيلم Bohemian Rhapsody

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