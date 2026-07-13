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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خطة تطوير شاملة .. حملات مكثفة للنظافة والتجميل في الهرم وإمبابة | صور

رفع مخلفات
رفع مخلفات
أحمد زهران
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نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، تحت اشراف اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، حملات ميدانية مكثفة شملت أعمال رفع مخلفات وصيانة للمساحات الخضراء بأحياء الهرم وإمبابة.

وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، برفع كفاءة الشوارع والمحاور الرئيسية بالمحافظة وتحسين المظهر الحضاري.

ففي استجابة سريعة لخطط النظافة الدورية، قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل برفع كافة مخلفات الرتش والتراكمات الصلبة بمنطقة كوبري عز بمنطقة المنصورية التابعة لحي الهرم.

وتمت الأعمال بحضور محمد صابر، مدير نظافة الهرم، وبمتابعة ميدانية دقيقة من اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، لتسهيل الحركة المرورية وإعادة المظهر اللائق للمنطقة.

وفي إطار جهود زيادة المساحات الخضراء وتحسين البيئة، قادت الإدارة العامة للحدائق بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، حملة صيانة موسعة بـ شارع النيل في حي إمبابة.

وشملت الحملة أعمال قص وتهذيب الأشجار وإعادة تنظيم النباتات على طول الشريط الساحلي للشارع، وذلك بحضور المهندسة ناهد العسقلاني، مدير عام الحدائق.

وتأتي هذه التحركات المكثفة تنفيذاً للاستراتيجية اليومية لمحافظة الجيزة بضرورة التواجد الميداني، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان خلو الشوارع الرئيسية والفرعية من أي إشغالات أو مخلفات تؤثر على المظهر العام.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة رفع مخلفات

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