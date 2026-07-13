نجوم الكرة المصرية وقيادات الرياضة يشاركون في تكريم المنتخب باستاد القاهرة

قال كريم رجب مراسل قناة إكسترا نيوز، إنّ احتفالية تكريم المنتخب الوطني باستاد القاهرة الدولي تحمل أجواءً خاصة في ظل الحضور الجماهيري الكبير، الذي يتزايد مع اقتراب موعد انطلاق الفعاليات، موضحاً أن الاحتفالية تشهد مشاركة لاعبي المنتخب الوطني، إلى جانب المسؤولين عن الكرة المصرية من أعضاء اتحاد الكرة، فضلاً عن وزارة الشباب والرياضة، التي يمثلها وزير الشباب والرياضة، الكابتن جوهر نبيل، والذي سيتولى تكريم اللاعبين.

وأضاف في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الاحتفالية تشهد أيضاً حضور عدد من لاعبي المنتخب المصري السابقين والنجوم البارزين الذين ساهموا في مسيرة المنتخب خلال السنوات الماضية، لمشاركة اللاعبين هذه اللحظات وسط جماهير الكرة المصرية التي حضرت من مختلف المحافظات للاحتفال بالمنتخب الوطني.

وأوضح كريم رجب أن الحضور الجماهيري يضم مختلف الفئات العمرية، من الكبار والصغار والأسر المصرية، الذين ارتدوا القمصان الحمراء الخاصة بالمنتخب، فيما تزين أعلام مصر مدرجات وجوانب استاد القاهرة.

وأكد، أن الجميع يترقب وصول لاعبي المنتخب لتقديم التحية لهم وتوجيه الشكر والعرفان على ما حققوه في مونديال 2026، مشيرًا، إلى أن هذه المشاركة تعد الأبرز في تاريخ المنتخب، وستكون أساساً للبناء عليها خلال المرحلة المقبلة.

