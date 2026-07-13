الاتحاد الأوروبي يصدق على إطلاق بعثة شراكة أمنية في أرمينيا لمواجهة التهديدات الخارجية

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم /الإثنين/ تدشين بعثة الشراكة التابعة للاتحاد الأوروبي في أرمينيا- بموجب السياسة المشتركة للأمن والدفاع؛ لمساعدة السلطات الأرمينية في مواجهة التهديدات الخارجية.

وذكر المجلس - في بيان بثه عبر موقعه الرسمي اليوم- أن البعثة ستساعد السلطات الأرمينية في تعزيز استجابة البلاد ضد أي تهديدات هجينة إلى جانب تعزيز قدراتها على مواجهة التحديات الأمنية.

يُشار إلى أن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، قد أعلنت في وقت سابق أنه من المتوقع أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على اعتماد بعثة شراكة جديدة لأرمينيا تهدف إلى مكافحة التهديدات الهجينة.