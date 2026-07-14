مروة ناجي تحيي ليلة طربية في مهرجان دقة التونسي بألحان بليغ حمدي

تستعد المطربة مروة ناجي لإحياء حفل غنائي مميز يوم الجمعة 24 يوليو 2026، على خشبة المسرح الأثري بمدينة دقة التونسية، ضمن فعاليات الدورة الخمسين من مهرجان دقة الدولي.

وتقدم مروة ناجي خلال الحفل سهرة طربية خاصة تحمل طابع الزمن الجميل، حيث تشدو بمجموعة من روائع الموسيقار الراحل بليغ حمدي، في أمسية تجمع بين عراقة المكان وروح الموسيقى العربية الأصيلة.

أعمال مروي ناجي

وفى عام ٢٠٢٥ ، طرحت الفنانة مروة ناجي أغنية جديدة بعنوان “انت وبختك”، والتي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا وتفاعل معها الجمهور، والتي تعاونت فيها مع الشاعر جمال الخولي وألحان مصطفى محفوظ وتوزيع وميكس وماستر عمر إسماعيل.

كشفت الفنانة مروة ناجي عن سبب تسمية ألبومها “أنا الأولى” الذى تقوم حاليا بطرح عدد من الأغانى على طريقة السنجل حيث طرحت مؤخرا أغنية “أنت وبختك” التى تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب بالذكاء الاصطناعي.

وقالت مروة ناجي فى تصريح لـ “صدى البلد” : بحثنا كثيرا على مع فريق العمل على اسم الألبوم وبعد تفكير عميق وجدنا أن الانسب أن تكون أغنية “أنا الأولى” اسم الألبوم لانها الانسب وتعبر عن الألبوم.

وأضافت مروة ناجي : ليس فى الاسم أى شيئ يشير الى أننى أرغب فى الحصول على ألقاب أو غيرها وعندما ييتم طرح الأغنية يستوعب الجمهور سبب اطلاق هذا الاسم على الألبوم