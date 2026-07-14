مدرب فرنسي على رادار منتخب السنغال

كشفت تقارير صحفية عن دخول اسم الفرنسي هيرفي رينارد دائرة اهتمامات منتخب السنغال لخلافة المدرب السابق بابي ثياو الذي تمت إقالته بعد وداع منافسات بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليا على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ووفقًا لما أكده موقع «SeneNews» السنغالي، فإن رينارد بات من أبرز الأسماء المطروحة لتولي تدريب منتخب السنغال، رغم تجربته الأخيرة القصيرة مع تونس في النسخة الحالية من كأس العالم.



وأوضح الموقع بأن المدرب الفرنسي يحظى بثقة كبيرة من جانب مسؤولي الاتحاد السنغالي خاصة بعد تتويجه بكأس الأمم الأفريقية مع زامبيا في 2012، وكوت ديفوار في 2015.

وقد ودع منتخب أسود التيرانجا منافسات كأس العالم 2026، بعدما تلقى هزيمة مثيرة من نظيره البلجيكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات دور الـ32.