خلال حملة ليلية.. إزالة 223 إشغال طريق وغلق وتشميع 11 محلًا مخالفًا بكفر الدوار

قاد نبيل عبد القادر حجاج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، في محافظة البحيرة، قبل قليل، حملة ليلية مكبرة بعدد من شوارع المدينة، لمتابعة مدى الالتزام بالقانون وإزالة كل ما يعوق حركة المواطنين والسيارات.

واستهدفت الحملة "شارع الحدائق، وشارع اللقاء، ومنطقة التمليك، وشارع المحكمة، ومدخل المدينة"، ونُفذت من خلال قسم الإشغالات ومركز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدة المحلية، وبتأمين من شرطة مرافق كفر الدوار.

وأسفرت الحملة عن إزالة 223 مخالفة إشغال طريق ثابتة ومتحركة، مع التحفظ على جميع المضبوطات بمخازن قسم الإشغالات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 11 محلًا لإدارتها دون ترخيص، فضلًا عن تعديها على الطريق العام، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون المحال العامة، والتعامل الحاسم مع الأنشطة المخالفة.

وأكد "رئيس المدينة" أن الحملات الميدانية مستمرة بجميع أنحاء المدينة، صباحًا ومساءً، لإزالة الإشغالات والتعديات، وضبط الأنشطة غير المرخصة، وعدم السماح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو التأثير على السيولة المرورية والمظهر الحضاري.

ودعا "حجاج" أصحاب المحال والأنشطة التجارية إلى سرعة توفيق أوضاعهم والتوجه إلى مركز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدة المحلية للاستفادة من التيسيرات والإجراءات المبسطة التي تقدمها الدولة لاستخراج التراخيص، مؤكدًا أن الالتزام بالقانون يحفظ حقوق أصحاب الأنشطة ويجنبهم التعرض للإجراءات القانونية، في حين ستتواصل الحملات بكل حسم تجاه المخالفين.