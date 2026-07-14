انطلاق البرنامج التدريبي لتأهيل معلمي محو الأمية الجدد بمكتبة دمنهور اليوم

تشهد مكتبة مصر العامة بدمنهور اليوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص لتأهيل مُعلّمي محو الأمية الجدد، والتي من المقرر أن تستمر على مدار ثلاثة أسابيع متتالية بواقع يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

وتشهد الفعاليات مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال تعليم الكبار، حيث يتضمن البرنامج سلسلة من المحاضرات وورش العمل التطبيقية التي تجمع بين الجانبين النظري والعملي.

ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر تعليمية مؤهلة وتطوير منظومة تعليم الكبار، من خلال تأهيل معلمين يمتلكون أحدث المهارات والأساليب التربوية، بما يسهم في تحسين جودة برامج محو الأمية، ودعم جهود الدولة في مواجهة الأمية.

كما يتناول البرنامج حزمة تدريبية متكاملة تبدأ بالتدريب على المبادئ والأسس العلمية لتعليم القراءة والكتابة للكبار، ثم التدريب على الجزء الأول من منهج "كتاب وشاشة"، يليه الجزء الثاني إلى جانب منهج الحساب، بما يضمن تأهيل المعلمين وفق أحدث المنهجيات التعليمية وتمكينهم من تقديم خدمة تعليمية أكثر كفاءة وفاعلية للدارسين.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين محافظة البحيرة ومكتبة الإسكندرية والهيئة العامة لتعليم الكبار، وضمن مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة" التي أطلقتها المحافظة بالتعاون مع منظمة اليونسكو.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة" تأتي في إطار رؤية المحافظة لدعم ثقافة التعلم المستمر وبناء الإنسان، مشيرةً إلى أن الاستثمار في تأهيل معلمي محو الأمية يمثل محورًا رئيسيًا للنهوض بمنظومة تعليم الكبار، وخفض معدلات الأمية، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية البشرية المستدامة وتمكين المواطنين بالعلم والمعرفة.