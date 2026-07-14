قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء تفريج الهموم وفك الكرب .. واجه ضغوط الحياة بهذه الكلمات
إسرائيل تزعم تصفية 4 عناصر من حماس بينهم قائد خلية
اعتراضات داخل الزمالك على توزيع نسب شركة الكرة بين النادي والمستثمرين
إلغاء مباراة ودية بين المكسيك والأرجنتين بسبب شبهات فساد بـ 6 ملايين دولار
الأوقاف: «حق الطريق» موضوع خطبة الجمعة المقبلة بجميع مساجد الجمهورية
وزارتا السياحة والرياضة تطلقان خطة لتعظيم الاستفادة من المنشآت الرياضية في المدن السياحية
جمال سلامي يرفض تدريب الزمالك ويتمسك بخيارات أخرى
الرئيس السيسي يصل مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة
من الاستهلاك إلى الإنتاج.. خطة حكومية جديدة لتغيير وجه الريف المصري
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 يوليو.. عيار 21 بكام حاليا؟
الرئيس السيسي يصل الدوحة لتقديم العزاء في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق البرنامج التدريبي لتأهيل معلمي محو الأمية الجدد بمكتبة دمنهور اليوم

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تشهد مكتبة مصر العامة بدمنهور اليوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص لتأهيل مُعلّمي محو الأمية الجدد، والتي من المقرر أن تستمر على مدار ثلاثة أسابيع متتالية بواقع يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

وتشهد الفعاليات مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال تعليم الكبار، حيث يتضمن البرنامج سلسلة من المحاضرات وورش العمل التطبيقية التي تجمع بين الجانبين النظري والعملي.

ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر تعليمية مؤهلة وتطوير منظومة تعليم الكبار، من خلال تأهيل معلمين يمتلكون أحدث المهارات والأساليب التربوية، بما يسهم في تحسين جودة برامج محو الأمية، ودعم جهود الدولة في مواجهة الأمية.

كما يتناول البرنامج حزمة تدريبية متكاملة تبدأ بالتدريب على المبادئ والأسس العلمية لتعليم القراءة والكتابة للكبار، ثم التدريب على الجزء الأول من منهج "كتاب وشاشة"، يليه الجزء الثاني إلى جانب منهج الحساب، بما يضمن تأهيل المعلمين وفق أحدث المنهجيات التعليمية وتمكينهم من تقديم خدمة تعليمية أكثر كفاءة وفاعلية للدارسين.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين محافظة البحيرة ومكتبة الإسكندرية والهيئة العامة لتعليم الكبار، وضمن مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة" التي أطلقتها المحافظة بالتعاون مع منظمة اليونسكو.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة" تأتي في إطار رؤية المحافظة لدعم ثقافة التعلم المستمر وبناء الإنسان، مشيرةً إلى أن الاستثمار في تأهيل معلمي محو الأمية يمثل محورًا رئيسيًا للنهوض بمنظومة تعليم الكبار، وخفض معدلات الأمية، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية البشرية المستدامة وتمكين المواطنين بالعلم والمعرفة.

البحيرة مكتبة الأسكندرية برتكول تعاون محو الأمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026.. كم سعر عيار21؟

إمام عاشور

رفض 35 مليون جنيه.. إمام عاشور يفاجئ الأهلي ويتمسك بمناقشة عروض رحيله

موعد تشغيل الخط الرابع للمترو لخدمة الهرم و6 أكتوبر

موعد تشغيل الخط الرابع للمترو لخدمة الهرم و6 أكتوبر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الارتفاع

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر .. عيار 21 يواصل الارتفاع

مصطفى كامل

مطالبات باعتذار.. غضب برلماني بسبب تصريحات مصطفى كامل عن الشرقية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك.. آخر تحديث الآن

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك .. آخر تحديث الآن

هانى ابوريده

أبو ريدة يحسم الجدل حول مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

الكلية الحربية

من 65%.. شروط التقديم في الكلية الحربية لعام 2026

الدواجن

بورصة الدواجن اليوم| عروض وتخفيضات على الفراخ والبانية.. والبلدي يسجل 100 جنيه

معاش تكافل وكرامة 2026

دليلك الشامل لصرف "تكافل وكرامة" يوليو 2026.. خطوات الاستعلام والمنافذ

بالصور

تجنبيها.. 8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي

8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي
8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي
8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي

طريقة عمل وتصنيع السوسيس "النقانق أو السجق"

طريقة عمل تصنيع السوسيس "النقانق أو السجق"
طريقة عمل تصنيع السوسيس "النقانق أو السجق"
طريقة عمل تصنيع السوسيس "النقانق أو السجق"

هل يمكن عمل الكيك بدون بيض؟.. أفضل البدائل التي تمنحك نتيجة رائعة

هل يمكن عمل الكيك بدون بيض؟ أفضل البدائل التي تمنحك نتيجة رائعة
هل يمكن عمل الكيك بدون بيض؟ أفضل البدائل التي تمنحك نتيجة رائعة
هل يمكن عمل الكيك بدون بيض؟ أفضل البدائل التي تمنحك نتيجة رائعة

يارا حسام حسن تثير الجدل بجمالها فى أحدث ظهور لها

يارا حسام حسن تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها
يارا حسام حسن تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها
يارا حسام حسن تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

فيديو

أزمة جوري بكر

هل زواج أصحاب متلازمة داون في شرع ربنا؟.. القصة الكاملة لأزمة جوري بكر

ندى

اعتبريها صفقة.. فتاة تتهم والدها بالاتجار بها وإجبارها على الزواج من مسن عربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد