أسماء المصابين في حادث سقوط أسانسير بـ جمصة

حصل "صدى البلد" ، على أسماء المصابين الأربعة فى حادث سقوط اسانسير بمنطقة العاشر بجمصة ، وهم: نيرمين محمود عبد الحميد محمد 41 عاما مقيم دكرنس، اشتباه كسر بالعمود الفقري وكسر بالكاحل الايمن والايسر .



حسني محمد حسني محمد 17 عاما مقيم دكرنس باشتباه كسر بالعمود الفقرى، اشتباه كسر بالكاحل الايمن .

محمد حسنى محمد عبد الفتاح 45 عاما مقيم دكرنس، اشتباه كسر بالقدمين، واشتباه كسر بالعمود الفقرى وجرح بالرأس.

شهد محمد حسنى محمد 18 عاما مقيمة دكرنساشتباه كسر بالساقين واشتباه كسر بالعمود الفقرى، وتم نقل المصابببن إلى مستشفى دكرنس.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .