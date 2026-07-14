زاهارا تقرر حذف اسم براد بيت رسميًا وتتخذ خطوة قانونية جديدة

تواصل زاهارا، ابنة النجمين براد بيت وأنجلينا جولي، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتخلي عن اسم عائلة والدها، في خطوة تقربها من اعتماد اسم "زاهارا مارلي جولي" بشكل رسمي.

وكشفت وثائق قضائية، تداولتها وسائل إعلام أمريكية، أن زاهارا استوفت إحدى الخطوات الإلزامية التي يفرضها قانون ولاية كاليفورنيا لتغيير الاسم، وذلك بنشر إشعار رسمي في صحيفة "لوس أنجلوس ديلي جورنال" مرة أسبوعيًا لمدة أربعة أسابيع متتالية، مع منح أي طرف يرغب في الاعتراض مهلة لتقديم اعتراض كتابي قبل موعد الجلسة النهائية.

زاهارا تطالب بتغيير اسمها

كان موقع TMZ قد كشف في وقت سابق بأن زاهارا، البالغة من العمر 21 عامًا، تقدمت خلال شهر يونيو بطلب رسمي لتغيير اسمها من "زاهارا مارلي جولي-بيت" إلى "زاهارا مارلي جولي".

وأظهرت الوثائق أن الإشعار نُشر في تواريخ 16 و23 و30 يونيو، و7 يوليو، على أن تُعقد جلسة النظر في الطلب يوم 28 سبتمبر المقبل، حيث يمكن للقاضي اعتماد التغيير إذا لم يتلق أي اعتراضات.

وفي المقابل، نقل الموقع عن مصدر مقرب من براد بيت قوله إن العائلة ترى أن أنجلينا جولي كانت السبب في اتساع الفجوة بين براد وأبنائه، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل فصلًا جديدًا من الخلافات المستمرة التي أدت، بحسب وصفه، إلى إبعاد الأطفال عن والدهم.

ولا تعد هذه الخطوة الأولى من نوعها داخل العائلة، إذ كانت زاهارا قد توقفت بالفعل عن استخدام اسم "بيت" منذ فترة، لتسير على خطى شقيقتها شيلوه التي حذفت اسم والدها رسميًا من اسمها في عام 2024 بعد استكمال الإجراءات القانونية ذاتها. كما ابتعد كل من مادوكس وفيفيان أيضًا عن استخدام اسم "بيت" في المناسبات العامة خلال السنوات الأخيرة.

وفي حال موافقة المحكمة على الطلب، سيصبح الاسم الرسمي لزاهارا هو "زاهارا مارلي جولي"، لتنضم إلى أشقائها الذين اختاروا التخلي عن لقب والدهم.