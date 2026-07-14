الأسهم الأوروبية تتراجع بسبب التوترات الأمريكية الإيرانية وترقب نتائج الشركات وبيانات التضخم

تراجعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم لتقترب من أدنى مستوياتها في أسبوع، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع المستثمرين إلى تقليص شهية المخاطرة، بالتزامن مع ترقب نتائج أعمال عدد من الشركات الكبرى وصدور بيانات اقتصادية مهمة في الولايات المتحدة.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.7% ليصل إلى 636.52 نقطة، فيما قاد قطاع السفر والترفيه خسائر القطاعات الأوروبية بتراجع بلغ 2.6%، متأثرا بالمخاوف من ارتفاع تكاليف الطاقة، بينما هبطت أسهم شركتي الطيران "إير فرانس" و"لوفتهانزا" بأكثر من 2% لكل منهما.

وفي قطاع الشركات، تراجع سهم شركة إريكسون السويدية بنحو 8% بعد إعلان مبيعات فصلية جاءت دون توقعات السوق، إلى جانب تحذيرها من ارتفاع تكاليف المكونات، في حين ارتفع سهم شركة النفط البريطانية بي بي بنسبة 1.6% بعد أن توقعت تحقيق نتائج أفضل قليلا من المتوقع في نشاط تداول النفط خلال الربع الثاني، مستفيدة من ارتفاع أسعار الخام خلال الفترة الماضية.

وفي الوقت نفسه، عززت المخاوف المتعلقة بالتضخم توقعات المستثمرين بإقدام البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرة أخرى، ربما خلال اجتماعه في سبتمبر المقبل.

واستمرت الضغوط على أسهم التكنولوجيا الأوروبية في ظل المخاوف بشأن ارتفاع تقييمات القطاع، مع ترقب نتائج شركة إيه إس إم إل الهولندية في وقت لاحق من الأسبوع، والتي قد توفر مؤشرات بشأن آفاق الطلب المرتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم إعلان نتائج أعمال عدد من كبرى البنوك الأمريكية، إلى جانب بيانات التضخم الأمريكية وتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي قد تقدم إشارات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية وأداء الاقتصاد الأمريكي.

وفي تداولات الشركات، هوى سهم شركة "إيفوتك" الألمانية بنحو 30% بعد خفض توقعاتها لأدائها خلال عام 2026.