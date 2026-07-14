حسام حسن يجهز دماء جديدة للمنتخب.. 6 لاعبين تحت المجهر قبل معسكر أمم أفريقيا 2027

بدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن التحضير لمعسكر "الفراعنة" المقبل استعدادا لانطلاق مشوار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2027 من خلال متابعة عدد من العناصر الشابة والمتألقة في الدوري المصري، تمهيدا لمنحها فرصة الانضمام إلى المنتخب خلال الفترة المقبلة.

6 لاعبين على رادار المنتخب

يكثف حسام حسن متابعته لعدد من اللاعبين الذين لفتوا الأنظار مع أنديتهم من أجل تدعيم صفوف المنتخب بعناصر جديدة، ويأتي على رأس القائمة:

أقطاي عبد الله (مهاجم الأهلي).

محمود أوكا (جناح حرس الحدود).

خالد عوض (ظهير أيمن بيراميدز).

يحيى زكريا (ظهير أيسر غزل المحلة).

أحمد خالد كباكا (الأهلي).

حامد عبد الله (إنبي).

ويستهدف الجهاز الفني توسيع قاعدة الاختيارات ومنح الفرصة للاعبين المميزين من أجل رفع مستوى المنافسة داخل المنتخب قبل الاستحقاقات القارية المقبلة.

انطلاق الدوري الجديد في أغسطس

في سياق متصل، استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027 يوم 21 أغسطس المقبل، بمشاركة 20 فريقًا.

تقام المرحلة الأولى بمشاركة جميع الأندية، قبل تقسيم الفرق في المرحلة الثانية إلى مجموعتين:

مجموعة البطل وتضم أصحاب المراكز الستة الأولى للمنافسة على اللقب.

مجموعة الهبوط وتضم 14 فريقًا، على أن يهبط أربعة أندية إلى دوري المحترفين.

توقف الدوري لمعسكر المنتخب

قررت رابطة الأندية إيقاف مسابقة الدوري بشكل مبدئي اعتبارا من 20 سبتمبر المقبل، لإتاحة الفرصة أمام منتخب مصر لإقامة معسكره استعدادا لخوض أولى مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027.

ويأتي هذا القرار في إطار التنسيق بين الرابطة والجهاز الفني، لضمان أفضل إعداد ممكن للمنتخب بعد مشاركته في كأس العالم 2026، والتي انتهت عند دور الـ16.

مجموعة مصر في التصفيات

أسفرت قرعة التصفيات عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات: أنجولا ومالاوي وجنوب السودان.

ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2027 خلال الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو 2027، بينما يأمل الجهاز الفني في استغلال فترة الإعداد لتجهيز منتخب قادر على المنافسة بقوة على اللقب القاري والظهور بصورة مميزة في التصف