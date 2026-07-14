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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الجيزة: رفع الإشغالات بمحيط محطة مترو القومية وإزالة الحواجز المخالفة وإعادة الانضباط المروري بحدائق الأهرام

الجيزة تستجيب لشكاوى المواطنين
الجيزة تستجيب لشكاوى المواطنين
أحمد زهران
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تقوم محافظة الجيزة بجهود متواصلة تحت إشراف ومتابعة الدكتور أحمد الأأنصاري محافظ الجيزة، لتذليل كافة العقبات بشأن رفع الإشغالات ومنع الوقوف العشوائي لسيارات السرفيس ورفع المخلفات بكافة الاحياء والمراكز.

ونفذت أجهزة حي المنيرة الغربية، حملات لفض المواقف العشوائية، ورفع فروشات الباعة وتعديات المحال، إلى جانب رفع المخلفات بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل، بمحيط مسجد فلفل بشارع بشتيل ومنطقة البصراوي بما يسهم في تيسير حركة المواطنين والمركبات.

ونفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل أعمال رفع المخلفات بمحيط محطة مترو القومية ومطلع الطريق الدائري في اتجاه الأوراق فيما شن حي إمبابة حملة لرفع إشغالات المقاهي والمحال التجارية بمحيط مستشفى إمبابة العام وشارع نصوح، لإعادة الانضباط إلى الطريق العام.

ووجه المحافظ رئيس حي الهرم بإزالة الحواجز الحديدية والخرسانية الموضوعة أمام عدد من العقارات بمدينة حدائق الأهرام، والتي تُستخدم لحجز أماكن انتظار السيارات، وعلى الفور نفذ الحي حملة أسفرت عن رفع الحواجز وإعادة فتح الشوارع أمام الحركة المرورية.

وقامت أجهزة حي الهرم بتمشيط شوارع مدينة حدائق الأهرام لرصد المواقع محل شكاوى المواطنين، حيث تم رفع إشغالات ورشة تنجيد بالعقار رقم ٤٣٤ (ط)، وإزالة تعديات عدد من المحال، مع تحرير المحاضر القانونية اللازمة حيال المخالفات.

واستجابةً لشكاوى أهالي قرية طموه بمركز أبوالنمرس وجه محافظ الجيزة رئيس المركز بالدفع بسيارات لكسح الطرنشات مجانًا، لسد احتياجات المواطنين والقضاء على أسباب الشكوى من وجود طفوحات . 

وفي إطار تحسين مستوى الخدمات وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة الصف بتكليف إدارة الإنارة العامة بتمشيط الطريق الغربي وحصر احتياجات أعمدة الإنارة من أعمال الصيانة واستبدال الكشافات التالفة حيث تم تنفيذ الأعمال ورفع كفاءة منظومة الإضاءة بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وتيسير الحركة لقائدي المركبات.

واستجابت المحافظة لشكوى أهالي شارع علي إسماعيل بجوار الجمعية الزراعية بقرية أم خنان بمدينة الحوامدية حيث قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال إحلال وتجديد خط مياه بلاستيكي قطر 110 مم بطول 100 متر على نفقتها، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمة وانتظام ضخ مياه الشرب للمواطنين.

وتعاملت المحافظة مع شكوى سكان شوارع سعد زغلول والحرية وأبو شريف بمنطقة الجمعية الزراعية بقرية بشتيل التابعة لمركز ومدينة أوسيم، بشأن طفوحات الصرف الصحي، حيث تم الدفع بسيارات الشفط وتنفيذ أعمال التطهير والصيانة الدورية لشبكة الصرف الصحي وشفط المياه المتراكمة، للحد من آثار المشكلة والحفاظ على استمرارية الخدمة، لحين تنفيذ الحلول الدائمة اللازمة لمواجهة الزيادة في التصرفات الناتجة عن الكثافات السكانية والتوسعات العمرانية.

وفي مجال التصدي للمخالفات، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أوسيم من إزالة أعمال بناء مخالفة تمثلت في إزالة سقفي الدورين الخامس والسادس بعقار مخالف بشارع السلام بقرية لعبة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف كما تم تنفيذ حملة لرفع الإشغالات وإزالة تعديات الباعة الجائلين بشارع الحرية، وتمهيد الطريق بالمعدات لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

وبشأن شكوى سكان شارع عمرو بن العاص بمنطقة المطبعة بفيصل من طفوحات الصرف الصحي، أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأنه تم تركيب (2) بدالة بشارعي علي عفت والمنشية بميدان الساعة لنقل التصرفات إلى جانب استمرار الدفع بسيارات الشفط لرفع المياه الناتجة عن الطفح وذلك لحين تنفيذ المشروع المقترح لتطوير شبكة الصرف الصحي بالمنطقة والقضاء على المشكلة بشكل نهائي.

وفيما يتعلق بشكوى المواطنين بشأن تدني مستوى النظافة بكوبري القصبجي نسق حي جنوب الجيزة مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل لتنفيذ حملة شملت أعمال الكنس والتجريد ورفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بالكوبري والمناطق المحيطة.

محافظة الجيزة محافظ الجيزة حي المنيرة الغربية تيسير حركة المواطنين والمركبات الهيئة العامة للنظافة والتجميل

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