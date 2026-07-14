عشرات آلاف النرويجيين يحتشدون لاستقبال منتخب بلادهم

احتشد أكثرُ من 100 ألفِ مشجع نرويجي في شوارع العاصمة أوسلو وفي ساحةِ القصر الملكي لاستقبال منتخبِ بلادهم احتفاءً بمشاركتِه التاريخية في المونديال ووصوله إلى ربع نهائي كأس العالم FIFA 2026

ورافقت الجماهيرُ لاعبي المنتخب النرويجي بدءاً من وصول طائرتِه إلى أرض البلاد وفي شوارع العاصمة وصولاً إلى ساحة القصر.

هذا وأدت الجماهيرُ واللاعبون هتافَ "التجذيف النرويجي" الذي يُعرف بـ (Viking Row) احتفالاً بأفضل إنجاز مونديالي في تاريخ الكرة النرويجية.

وقاد وليُ العهد النرويجي احتفالات "تجذيف الفايكنغ".

وشارك لاعبو المنتخب في موكب احتفالي حمل اسم "صف الفايكنج"، وسط حضور جماهيري كبير، كما تقدم ولي العهد النرويجي هاكون مراسم الاحتفال، في رسالة دعم وتقدير لما قدمه الفريق.

وكتب المنتخب النرويجي صفحة جديدة في تاريخه، بعدما عاد إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 28 عامًا، ونجح في بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى، إلى جانب تحقيق مفاجأة مدوية بإقصاء منتخب البرازيل من البطولة.

وحصد منتخب النرويج إشادة واسعة، بعدما أعاد الثقة لجماهيره وفرض نفسه كأحد أبرز منتخبات كأس العالم 2026، ليعود إلى بلاده وسط احتفالات أكدت أن ما حققه كان إنجازًا سيظل محفورًا في ذاكرة الكرة النرويجية