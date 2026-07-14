توجيه عاجل من التعليم بشأن المصروفات الدراسية ونسبة الزيادة

كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن اجتماع الوزير مع ممثلي وأصحاب المدارس الدولية هدفه التأكيد على التزامهم بقوانين الدولة المصرية.

وأضاف زلطة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم التأكيد على الالتزام بالتعليمات الصادرة من الوزارة، مشيرا إلى أن الوزير أكد على ضرورة تطبيقها بشكل منظم.

وأشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن النسبة المحددة من وزارة التربية والتعليم تطبق في المدارس الدولية ولن يتم الخروج عنها.

وتابع، أن وزير التربية والتعليم أكد على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للمصروفات الدراسية ونسبة الزيادة.