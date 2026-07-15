سعر سبيكة 10 جرام عيار 24 اليوم بكام؟... اعرف كل الأوزان

يهتم المواطنون بمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر بشكل لحظي، وكذلك أسعار السبائك الذهب التي تبدأ من 1 جرام وحتى أوزان ثقيلة تصل لملايين، وقد يرغب البعض في استثمار مبلغ مالي في الذهب فيكون الخيار الأنسب هو شراء سبيكة ذهب وخاصة سبيكة 5 جرام وسبيكة 10 جرام وكذلك سبيكة 20 جرام ، وهم الأكثرطلباًوتداولاً للاستثمار.

ونستعرض لكم في السطور التالية أسعار السبائك الذهب اليوم لكل الأوزان ..

أسعار السبائك الذهب اليوم

سعر السبيكة الذهب وزن 5 جرام

سجل سعر سبيكة الذهب BTC وزن 5 جرامات بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء نحو 34 ألفًا و267 جنيها بالمصنعية في الصاغة المصرية.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام

تداول سعر سبيكة الذهب BTC وزن 10 جرامات شامل المصنعية في الصاغة خلال التعاملات الفورية نحو 68 ألفًا و505 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا

وصل سعر سبيكة الذهب BTC وزن 20 جرامًا في الصاغة المصرية اليوم الأربعاء عند مستوى 136 ألفًا و971 جنيها شامل المصنعية.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام

وصل سعر سبيكة الذهب BTC وزن 50 جرام اليوم الأربعاء، إلى نحو 342 ألفًا و277 جنيهًا شامل المصنعية، وذلك وفقًا لآخر تحديثات أسعار الذهب في السوق المصرية .

سعر سبيكة الذهب وزن 100جرام

بلغ سعر سبيكة الذهب BTC وزن 100 جرام في المعاملات الفورية في السوق المصرية نحو 684 ألفًا و355 جنيه شامل المصنعية.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

وبشكلٍ عام، شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم، وجاءت قيمة الانخفاض مقارنة بأسعار أمس كالتالي:

انخفض سعر الذهب عيار 24 بقيمة 23 جنيهًا، ليسجل 6680 جنيهًا بدلًا من 6703 جنيهات.

تراجع سعر الذهب عيار 21 بقيمة 20.12 جنيهًا، ليسجل 5845 جنيهًا مقابل 5865.12 جنيهًا أمس.

وهبط سعر الذهب عيار 18 بقيمة 17.25 جنيهًا، ليسجل 5010 جنيهات بدلًا من 5027.25 جنيهًا.

تراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة 161 جنيهًا، ليسجل 46760 جنيهًا مقابل 46921 جنيهًا أمس.

سجلت أوقية الذهب عيار 24 نحو 207771 جنيهًا.

بلغت أوقية الذهب عيار 21 نحو 181800 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21) نحو 46760 جنيهًا.