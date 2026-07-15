وكيل تشريعية النواب خلال صالون العصار: الوعي والتنوير هما سبل مواجهة الإرهاب والتطرف

أكد المستشار طاهر الخولي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن موسوعته الجديدة "آلهة الدم" تمثل مشروعاً فكرياً تفكيكياً يتجاوز السرد التقليدي لقصص الإرهاب، موضحا أن العمل يتتبع بعمق "شرايين صناعة الإرهاب" عبر التاريخ، بدءاً من الأساطير العقائدية المتطرفة والتحولات السياسية، وصولاً إلى تعقيدات العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وشدد الخولي في إطار مشاركته بصالون مؤسسة الفريق محمد العصار للتنمية، على أن الموسوعة ترصد "الإرهاب" كبناء فكري متكامل لا ينحصر في دين أو ثقافة بعينها، مضيفا: "لقد أثبتنا بالبحث العلمي تاريخياً أن الإسلام بريء من تهمة الإرهاب التي رُمي بها زوراً، بينما كشفنا كيف وظفت أيديولوجيات أخرى النصوص الدينية والسياسية لتبرير القتل والتهجير، كما هو الحال في الفكر الصهيوني الذي نشأ كـ 'إرهاب صنع دولة'".

وأشار الخولي إلى أن الموسوعة تغطي أربعة محاور استراتيجية؛ بدءاً من الجذور التاريخية للإرهاب و"محاكم التفتيش"، وصولاً إلى دور "غسل الأموال" كشريان نابض للجريمة المنظمة، كما تحذر الموسوعة من تحول الإرهاب إلى معركة خوارزميات وذكاء اصطناعي، وتوثق محطات العنف السياسي في التاريخ المصري الحديث.

وأكد وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن موسوعته آلهة الدم تنطلق كصيحة تحذير؛ فالدم لا هوية له والإرهاب لا دين له، ومعركتنا الحقيقية مع 'آلهة الدم' ليست أمنية فحسب، بل هي معركة وعي وتنوير لاستعادة قيم العقل والعدالة والإنسانية من دنس التطرف الذي يتلون وفقاً للمصالح والأهواء".

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد العصار، مؤسس صالون العصار الثقافي، أن الهدف من الصالون إثراء الحوار حول القضايا الفكرية والثقافية وتعزيز الوعي المجتمعي، لافتا إلى أن الوعي من أهم سبل حماية المجتمع ولكن يجب يجب أن يسبقه توفير الاحتياجات الاساسية، بجانب جهود الدولة في تفعيل الدور الحقيقي لوزارة الثقافة، وأن تكون على اتصال بالأجيال الجديدة، مع الاهتمام بالسوشيال ميديا، إضافة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي وتطوراته تحت مظلة بناء المجتمع.

جاء ذلك خلال ندوة فكرية لصالون العصار الثقافي ومناقشة كتاب "آلهة الدم" للمستشار طاهر الخولي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بحضور نخبة من المثقفين والمهتمين بالشأن الفكري والثقافي، حيث تناول اللقاء قضية الإرهاب من منظور تاريخي وفكري وقانوني، في محاولة لتفكيك جذور الظاهرة.

وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة والمفكرين، من بينهم الدكتور سمير مرقص، مساعد رئيس الجمهورية الأسبق، والدكتورة نهى بكر، مساعد وزير التعاون الدولي الأسبق، ورجل الأعمال سمير أسعد، واللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ الأسبق، وسامح الترجمان رئيس البورصة الأسبق، والدكتور خالد عطية، والدكتور شريف العاطفي، والنائب عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، ومحمد هيبة رئيس تحرير مجلة صباح الخير الأسبق.