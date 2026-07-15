والد زيزو: سنستأنف قرار حفظ الشكوى.. والمحكمة الرياضية صاحبة كلمة الحسم

أكد والد أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالى، أن قرار لجنة شؤون اللاعبين بحفظ شكوى نجله لن يكون نهاية الأزمة، مشددًا على أن اللاعب سيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بدءًا من الاستئناف، قبل اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية.

وقال والد زيزو إن لجنة شؤون اللاعبين السابقة كانت قد انتهت في نوفمبر الماضي إلى أحقية اللاعب في الحصول على مستحقاته المالية، إلا أن إعلان القرار تأخر لعدة أشهر، معتبرًا أن تغيير اللجنة كان سببًا في تغيير مسار القضية.

وأضاف أن الجميع كان يعلم باستقرار اللجنة السابقة على أحقية زيزو في الحصول على نحو 60 مليون جنيه، وهو ما جرى تداوله إعلاميًا في ذلك الوقت، قبل أن يصدر القرار الأخير بحفظ الشكوى.

وأوضح أن الخطوة الأولى ستكون التقدم باستئناف على القرار، مؤكدًا أن اللوائح لا تسمح باللجوء مباشرة إلى المحكمة الرياضية دون استنفاد درجات التقاضي داخل الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأشار إلى أن لجنة شؤون اللاعبين تختص فقط بإصدار القرارات، بينما تبقى المحكمة الرياضية الجهة صاحبة الاختصاص في تنفيذ الأحكام حال عدم الالتزام بها، موضحًا أنه حتى إذا صدر حكم لصالح اللاعب من الاتحاد، فإن تنفيذه يمر عبر الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى إنذار النادي، ثم توقيع عقوبات مثل إيقاف القيد، إلى جانب الفوائد والغرامات المترتبة على التأخير في السداد.

واختتم والد زيزو تصريحاته بالتأكيد على ثقته في المسار القانوني، مشيرًا إلى أن اللاعب سيواصل الدفاع عن حقوقه حتى الحصول على حكم نهائي في القضية.