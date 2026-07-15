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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يعتمد درجات تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة 220 درجة

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية انجي هيبة

اعتمد اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧.

وقال أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بأنه تم تحديد مجموع ٢٢٠ درجة للقبول الصف الأول الثانوي العام، و٢٠٠ درجة للقبول لفصول الخدمات المسائية للثانوي العام.

وأضاف أن درجات تنسيق الثانوي العام، تم تحديدها، وفقًا لمجموع درجات الناجحين وطبقًا لدراسة الإحصاء التكراري، حيث تم قبول ٥٠٪ من الناجحين والبالغ عددهم ١١١٩٦ طالبًا من إجمالي ٢٢٣٩٢ ناجحًا في امتحانات الدور الأول.

مؤكدًا أنه طبقًا للجدول المرفق تم اعتماد درجات القبول لتنسيق المدارس الفنية التجارية والزراعية نظام العام والعامين والبكالوريا التكنولوجية والصناعي التكنولوجي المتقدم نظام الخمس سنوات والصناعي المهني نظام العام والعامين والبكالوريا التكنولوجية و"التعليم والتدريب المزدوج" بكافة مدارس المحافظة، وذلك بعد دراسة الإحصاء التكراري للناجحين بالدور الثاني لتكون الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية الفنية وبفصول الخدمات.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية إلى أنه سيتم قبول الطلاب بالمدارس الفنية بالإدارات التعليمية كل حسب إدارته، ولا يجوز للطالب التقدم بإدارة تعليمية غير الحاصل منها على الشهادة الإعدادية، ما عدا بالمدارس التالية، ومنها المدارس الغير ممثلة في الإدارات مثل (تكنولوجيا المعلومات – الإسماعيلية المعمارية الصناعية – الفندقية التجارية-المعدات الثقيلة) يمكن للطلاب الذين أتموا الشهادة الإعدادية التقدم لها من أي إدارة تعليمية.

وأكد أن من يتخلف عن التقديم خلال تلك المرحلة يمكن التقديم خلال المرحلة الثانية بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني وإعلان الدرجات.

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