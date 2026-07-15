محمود طاهر يكشف كواليس بيع إيفونا: الصفقة حققت للأهلي أرباحًا كبيرة

كشف محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي السابق، تفاصيل قرار بيع المهاجم الجابوني ماليك إيفونا، مؤكدًا أن الصفقة كانت من أفضل القرارات التي اتخذتها إدارة النادي في ذلك الوقت.

وقال محمود طاهر، خلال تصريحات تلفزيونية، إن إيفونا تعرض لكسر في كاحل القدم، ورغم إصابته تلقى الأهلي عرضًا بقيمة 8 ملايين يورو من أحد الأندية الصينية، في الوقت الذي كان النادي قد تعاقد معه مقابل نحو مليوني دولار.

وأضاف أن اللاعب سافر إلى الصين لإتمام الصفقة، مشيرًا إلى أن بعض الجماهير غضبت من قرار بيعه، لكنه تساءل: "ماذا قدم إيفونا بعد رحيله عن الأهلي؟"، مؤكدًا أنه لم ينجح في تجربته بالصين ولم يشارك في عدد كبير من المباريات.

وأوضح رئيس الأهلي السابق أن إيفونا قدم موسمًا مميزًا مع الفريق، وحقق المطلوب منه، ولذلك كان من الطبيعي الموافقة على بيعه بهذا المقابل المالي الكبير، مختتمًا: "كنت سأكون مقصرًا في حق النادي الأهلي لو لم أبع إيفونا بهذا العرض."