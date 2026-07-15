مؤثر أمريكي أنهى حياتها العسكرية.. فيديو فاضح يطيح بمديرة حساب الجيش الإسرائيلي على “تيك توك”

أثارت واقعة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا في إسرائيل، بعدما أدت إلى إنهاء مهام مديرة الحساب الرسمي للجيش الإسرائيلي على منصة TikTok، عقب ظهورها في بث مباشر مع مؤثر أميركي، في واقعة تحولت إلى قضية إعلامية داخل إسرائيل.

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن الموظفة، التي كانت تُعرف إعلاميًا بأنها إحدى الوجوه البارزة في إدارة المحتوى الرقمي للجيش الإسرائيلي، شاركت في بث مباشر أثار انتقادات واسعة، قبل أن تتداول المنصات مقاطع وُصفت بأنها غير لائقة ولا تتناسب مع طبيعة منصبها داخل المؤسسة العسكرية.

وتحت عنوان: "بث مباشر يطيح بمتحدثة الجيش الإسرائيلي على TikTok.. من هو المؤثر الأميركي الذي دمّر مسيرتها العسكرية؟"، تناولت تقارير إعلامية تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أن الجدل لم يكن مرتبطًا بالحساب الرسمي للجيش، وإنما بالمحتوى الذي ظهر خلال البث المباشر مع المؤثر الأميركي، والذي اعتبرته المؤسسة العسكرية مخالفًا للضوابط المهنية والسلوكية المفروضة على العاملين فيها.

وأفادت التقارير بأن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقًا داخليًا عقب انتشار الفيديو على نطاق واسع، قبل أن يقرر إعفاء المسؤولة من منصبها، في إطار إجراءات تأديبية تهدف إلى الحفاظ على معايير الانضباط وصورة المؤسسة العسكرية أمام الرأي العام.

ولم يكشف الجيش الإسرائيلي رسميًا عن جميع تفاصيل القضية أو هوية المؤثر الأميركي الذي شارك في البث، كما لم يصدر تعليق من الموظفة المعنية بشأن القرار، فيما استمرت الواقعة في إثارة تفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتأتي الحادثة في وقت يولي فيه الجيش الإسرائيلي أهمية متزايدة لحضوره على وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها إحدى أدواته الرئيسية للتواصل مع الجمهور ونشر رسائله الإعلامية، وهو ما يجعل العاملين في هذا المجال خاضعين لضوابط مهنية صارمة.