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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محكم عرفي من الشرقية يطالب مصطفى كامل بالتنازل عن منصبه: لا يمكن الاعتذار لشخص واحد

مصطفى كامل
مصطفى كامل
رحمة سمير

قال أحمد نحلة محكم عرفي من محافظة الشرقية، إنّ ما صدر من الفنان مصطفى كامل بحق أهالي محافظة الشرقية يستوجب، من وجهة نظره، المساءلة في إطار القضاء العرفي، مشيراً إلى أن العقوبة المناسبة تتمثل في التنازل نهائياً عن منصبه، ثم إعادة محاكمته أمام المحاكم الحكومية على ما صدر منه في حق أبناء المحافظة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن منصب نقيب المهن الموسيقية يختلف عن غيره من المناصب التنفيذية، لأنه «منصب حساس ورفيع»، على حد وصفه، ويمثل مستو رفيعا في الدولة، ولذلك يرى أنه «لازم يسيب المنصب»، وأن يقدم استقالته بنفسه.

وواصل: «فيجب عنه إنه يستقيل ويقدم استقالته، وبإيدها كمان لأنه مدان». كما شدد على أن الاستقالة، من وجهة نظره، تسبق أي إجراءات أخرى يمكن اتخاذها في هذا الشأن.

واختتم أحمد نحلة حديثه بالتأكيد على أن الاعتذار، في رأيه، لن يكون موجهاً إلى شخص بعينه، متسائلاً: «هيقول أنا آسف لمين؟ لأنهي واحد في محافظة الشرقية؟ للصغير ولا للكبير ولا للقامات ولا للراجل اللي صدر منه شتيمة باسمه؟».

وأتم، أنه يشجب ما حدث بالكامل، قائلاً: «فأنا بشجب ده كله»، مؤكداً أن رأيه يتمثل في أن يستقيل مصطفى كامل من منصبه، وأن «يقعد في البيت»، باعتبار ذلك الموقف الذي يراه مناسباً في ضوء الواقعة.
https://www.facebook.com/reel/2857346117974232 

محكم عرفي الشرقية محافظة الشرقية برنامج 90 دقيقة المحور نقيب المهن الموسيقية

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