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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

انقطاع المياه عن 19 منطقة بالجيزة غدًا.. المواعيد والأماكن المتأثرة

انقطاع المياه عن 19 منطقة بالجيزة غدًا.. المواعيد والأماكن المتأثرة
انقطاع المياه عن 19 منطقة بالجيزة غدًا.. المواعيد والأماكن المتأثرة
ولاء عادل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة تنفيذ أعمال صيانة وربط لخط مياه رئيسي، ما يستلزم قطع المياه عن 19 منطقة لمدة 6 ساعات، مطالبة المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

موعد انقطاع المياه

وأوضحت الشركة أن قطع المياه سيبدأ في تمام الساعة 12 منتصف ليل الجمعة 17 يوليو 2026، ويستمر حتى الساعة 6 صباح السبت 18 يوليو 2026.

لماذا يتم قطع المياه؟

وأشارت الشركة إلى أن الانقطاع يأتي ضمن أعمال ربط خط مياه رئيسي بقطر 1000 مم بشارع بهجت الشوربجي بخط آخر بقطر 300 مم بشارع التحرير في منطقة كفر طهرمس، وذلك في إطار خطة تطوير الشبكة وتحسين ضغوط المياه ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

المناطق التي ستتأثر بانقطاع المياه

يشمل الانقطاع المناطق التالية:

  • خلف الغاز.
  • وراق العرب.
  • مدينة السادات.
  • عزبة المفتي.
  • بيشتيل البلد.
  • بيشتيل لعبة.
  • مدينة الأمل.
  • عزبة المطار.
  • مساكن المطار.
  • جزء من أرض الحداد.
  • بولاق الدكرور.
  • زنين.
  • ترعة الزمر.
  • شارع ناهيا.
  • شارع أكتوبر.
  • شارع همفرس.
  • ترعة عبدالعال.
  • ترعة عبدالعال (2).
  • كفر طهرمس.

سيارات مياه لتلبية احتياجات المواطنين

وأكدت الشركة أنها ستوفر سيارات مياه شرب صالحة للاستخدام بالمناطق المتأثرة طوال فترة تنفيذ الأعمال، ويمكن للمواطنين طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من أي هاتف أرضي أو محمول.

دعوة لتدبير الاحتياجات مسبقًا

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة المواطنين، إلى جانب المستشفيات والمخابز والمنشآت الحيوية، تخزين الكميات اللازمة من المياه قبل بدء الانقطاع، لضمان استمرار تلبية احتياجاتهم لحين الانتهاء من أعمال الربط واستئناف ضخ المياه بصورة طبيعية.

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