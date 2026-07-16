صرخة من البيطريين.. النقيب العام يطالب بفتح باب التعيينات لسد عجز الكوادر

أكد الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، أن قطاع الطب البيطري يواجه تحديات تتطلب تدخلا لدعم المنظومة، موضحا أن هناك زيادة في أعداد خريجي كليات الطب البيطري، في مقابل استمرار وقف تعيين الأطباء البيطريين في الجهات الحكومية منذ أكثر من 20 عاما، وهو ما أدى إلى وجود عجز في العديد من مواقع العمل، وعلى رأسها المجازر والوحدات البيطرية.

وقال نقيب الأطباء البيطريين، إن السياسة التعليمية تستهدف استيعاب أعداد خريجي الثانوية العامة من خلال التوسع في إنشاء الجامعات والكليات، إلا أن ذلك لم يرتبط باحتياجات سوق العمل الفعلية، موضحا أن أعداد خريجي الطب البيطري أصبحت أكبر من فرص العمل المتاحة لهم.

وأضاف أن استمرار وقف التعيينات أدى إلى تسرب عدد كبير من خريجي الطب البيطري إلى مهن أخرى، في الوقت الذي تعاني فيه المجازر والوحدات البيطرية من نقص في الكوادر، مشيرا إلى أن بعض المجازر يعمل بها نحو 15% فقط من العدد المطلوب من الأطباء البيطريين.

أزمة تعيينات تواجه البيطريين

وأوضح أن الوحدات البيطرية على مستوى المحافظات تؤدي دورا أساسيا في خدمة صغار المربين، الذين يمثلون شريحة كبيرة من منتجي الثروة الحيوانية والداجنة، من خلال تقديم الرعاية البيطرية والإرشاد الفني، فضلا عن دورها في الاكتشاف المبكر للأمراض الوبائية التي قد تؤثر على الثروة الحيوانية وصحة الإنسان.

وأشار إلى أن غالبية الوحدات البيطرية تعاني نقصا في الأطباء والإمكانات المالية والفنية، موضحا أن كثيرا منها لم يعد يقدم الخدمات التي أنشئ من أجلها، نتيجة نقص الكوادر وعدم تطوير الأجهزة أو توفير المستلزمات اللازمة للعمل.

وتابع أن تراجع مستوى الخدمات البيطرية داخل الوحدات دفع كثيرا من صغار المربين إلى الاعتماد على أطباء بيطريين بصورة فردية، مؤكدا أن وجود خدمة بيطرية حكومية منتظمة يمثل عنصرا مهما للحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم الإنتاج، ولفت إلى أن الوحدات البيطرية تمثل خط الدفاع الأول في رصد الأمراض الحيوانية والإبلاغ عنها مبكرا، مؤكدا أن سرعة اكتشاف الأمراض الوبائية تسهم في الحد من انتشارها وتقليل آثارها.

وأكد الدكتور مجدي حسن أن منظومة الطب البيطري ترتبط ارتباطا مباشرا بمنظومة "الصحة الواحدة"، التي تقوم على التكامل بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، مشددا على أهمية دعم هذا المفهوم وتوفير الإمكانات اللازمة لتطبيقه.

وأوضح أن النقابة تطالب بإعادة تعيين الأطباء البيطريين لسد العجز في الجهات الحكومية، بما يمكنهم من أداء دورهم في حماية الصحة العامة ودعم قطاعي الإنتاج الحيواني والداجني.

كما دعا إلى إعادة تنظيم منظومة الطب البيطري من خلال إنشاء هيئة مستقلة أو كيان مستقل يتولى إدارة شؤون الطب البيطري، تكون له ميزانيته واختصاصاته، ويعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة في إطار تطبيق منظومة “الصحة الواحدة”.

وأشار إلى أن توحيد الجهات المعنية بالطب البيطري تحت مظلة إدارية واحدة من شأنه تعزيز كفاءة العمل، وتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات المعنية بصحة الإنسان والحيوان والبيئة، بما ينعكس على تطوير الخدمات البيطرية ودعم الأمن الغذائي والصحة العامة.