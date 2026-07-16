قطر ترفض تقارير إسرائيلية تزعم موافقتها على المشاركة في عمل عسكري ضد إيران

رفضت قطر، تقارير إسرائيلية تزعم موافقتها على المشاركة في عمل عسكري ضد إيران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت قطر، إن الادعاءات الإسرائيلية تهدف إلى جر الدوحة للصراع وتقويض دورها في الوساطة.

وأضافت قطر:" لم ولن نشارك في عمل عسكري ضد أي دولة مجاورة، ولن نسمح للادعاءات الإسرائيلية بتقويض جهودنا الدبلوماسية لإنهاء الصراع".

وتابعت قطر: “سنواصل جهود الوساطة بالتنسيق مع شركائنا للتوصل إلى اتفاق شامل ومستدام”.

وأكملت قطر: “الادعاءات الإسرائيلية تسعى إلى دفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد والفوضى”.