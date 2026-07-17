ميدو يعلن مفاجأة لأعضاء الزمالك بشأن شركة الكرة.. وخطاب رسمي لوزير الرياضة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن أحمد حسام ميدو وحمادة أنور عقدا اجتماعا بجانب عدد من أعضاء نادي الزمالك مساء الخميس بمقر النادي، لمناقشة ملف شركة الكرة، والتأكيد على رفض نسبة الـ60% للمستثمرين و40% للنادي.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر شاشة modern mti الفضائية: ميدو خلال الاجتماع فجر مفاجأة كبيرة، وقام بإظهار "عقد" موقع بختم النادي من شهر يناير الماضي خاص بشركة الكرة من جانب مجلس الإدارة.

وأضاف: تم خلال الاجتماع، التأكيد أن العقد ظهر بعد نهاية يونيو ليكون بعد نهاية السنة المالية.

وختم: هناك مذكرة سوف يتم تقديمها إلى جوهر نبيل وزير الرياضة لشرح كافة الأمور والتفاصيل الخاصة بشأن شركة الكرة.