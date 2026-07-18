مطالب برلمانية: إضافة المواليد الجديدة يجب أن تسير بالتوازي مع تنقية الدعم

طالبت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، بضرورة إضافة المواليد الجديدة إلى بطاقات التموين بالتوازي مع تنفيذ خطة تنقية قواعد بيانات المستفيدين.

وأكدت أن التركيز على حذف غير المستحقين دون التوسع في ضم الفئات المستحقة يخلق حالة من عدم التوازن داخل منظومة الدعم.

إضافة المواليد الجديدة

وأشارت إلى أن هناك أسرًا تنتظر منذ سنوات إضافة أبنائها إلى البطاقات التموينية، وهو ما يتطلب تحركًا سريعًا من الحكومة.

وأضافت أن العدالة الاجتماعية تقتضي الجمع بين تنقية قواعد البيانات وتوسيع مظلة الحماية للفئات المستحقة.

وشددت على ضرورة إعلان خطة واضحة لإنهاء ملف إضافة المواليد الجديدة خلال الفترة المقبلة.

الحذف من بطاقات التموين

بدوره، أكد النائب علي خليفة، عضو مجلس النواب، أن شكاوى المواطنين بشأن حذف بطاقات التموين تؤكد وجود حالات مستحقة للدعم تم استبعادها من المنظومة.

وأوضح أن الاعتماد على آلية "الحذف ثم التظلم" يكشف الحاجة إلى مراجعة قواعد البيانات قبل إصدار قرارات الاستبعاد، بما يضمن عدم وقوع أخطاء تؤثر على المواطنين المستحقين.

وأشار إلى أن تنقية منظومة الدعم هدف مهم، لكن يجب أن تتم وفق معايير دقيقة تحقق العدالة وتحافظ على حقوق الأسر الأولى بالرعاية.

وطالب وزارة التموين بمراجعة آليات الاستبعاد، والتأكد من سلامة البيانات قبل تنفيذ أي قرارات تمس المواطنين.

وأكد أن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين يتطلب قواعد بيانات محدثة ودقيقة، بما يعزز الثقة في منظومة الدعم.