بدء تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى بنها التعليمى

أعلنت مستشفى بنها التعليمي بدء تشغيل العيادات الخارجية بالفترة المسائية اعتبارًا من اليوم السبت ، في خطوة تستهدف التوسع في تقديم الخدمات الصحية وتيسير حصول المواطنين على الرعاية الطبية في مواعيد تتناسب مع مختلف الفئات، وذلك ضمن جهود المستشفى المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى.



وأوضحت المستشفى أن العيادات المسائية ستعمل يوميًا من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الثامنة مساءً، حيث يتولى تقديم الخدمة نخبة من الاستشاريين والأخصائيين في عدد من التخصصات الطبية، تشمل الباطنة العامة، والجراحة العامة، والنساء والتوليد، والأطفال، وجراحة العظام، والقلب والأوعية الدموية، بما يضمن تقديم خدمة طبية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأكدت إدارة المستشفى أن تشغيل العيادات المسائية يصاحبه توفير جميع الخدمات الطبية المساندة داخل المستشفى، وفي مقدمتها خدمات الأشعة بمختلف أنواعها، إلى جانب إجراء التحاليل الطبية بأحدث الأجهزة وبأعلى درجات الدقة والسرعة، بما يسهم في استكمال رحلة التشخيص والعلاج داخل المستشفى دون الحاجة إلى الانتقال إلى جهات أخرى.



وشددت مستشفى بنها التعليمي على أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على التيسير على المواطنين، وتخفيف الضغط على العيادات الصباحية، وإتاحة الخدمات الطبية لفترات زمنية أطول، بما يعزز جودة الرعاية الصحية ويرفع مستوى الخدمة المقدمة للمترددين على المستشفى.