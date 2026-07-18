صحة شمال سيناء: إجراء عمليات جراحية دقيقة في العيون بمستشفى العريش العام

قال الدكتور عمرو عادل عبد العال وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن مستشفى العريش العام نجحت في إجراء عدد من العمليات الجراحية بالعيون سواء جراحات العيون الدقيقة أو عمليات تُجرى لأول مرة ، خلال أسبوع.

من جانبه، قال الدكتور حسام أبو القاسم ، مدير مستشفى العريش العام إن قسم الرمد بمستشفى العريش العام واصل تقديم خدماته الطبية المتخصصة، حيث نجح الفريق الطبي بالقسم خلال أسبوع في إجراء عدد من الجراحات والتدخلات الدقيقة، في خطوة جديدة تعكس التطور المستمر الذي يشهده القسم والحرص على تقديم خدمات علاجية متقدمة لأهالي شمال سيناء.

وأشار مدير المستشفى إلي أن التدخلات الطبية التي تم إجراؤها شملت، 3 حالات إزالة مياه بيضاء بالموجات فوق الصوتية مع زرع عدسة، حالة إزالة ظفرة مع عمل رقعة بالعينين، 3 حالات جراحات حول تضمنت حالة حول أنسي مع حول رأسي و حالتين حول وحشي، حالة إصلاح جراحي لارتخاء خلقي بالجفن، 3 حالات حقن إيليا داخل الجسم الزجاجي لعلاج ارتشاحات الشبكية الناتجة عن مضاعفات مرض السكري.

وتابع مدير المستشفى: “يُعد إجراء جراحات الحول بمستشفى العريش العام إنجازًا جديدًا، حيث أُجريت هذه العمليات لأول مرة منذ فتره بعيده داخل المستشفى، بما يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات التخصصية المقدمة، ويُسهم في تخفيف الأعباء عن المرضى من خلال توفير هذا النوع من الجراحات الدقيقة داخل محافظة شمال سيناء”.

وأشار مدير مستشفى العريش العام، إلي أن المستشفى مستمر في دعم مختلف التخصصات الطبية، والتوسع في تقديم الجراحات الدقيقة وإدخال خدمات نوعية جديدة، بما يضمن توفير رعاية صحية متكاملة وآمنة لأهالي محافظة شمال سيناء، منوها بأن ما تحقق هو ثمرة التعاون بين جميع الفرق الطبية والإدارية، وأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التطوير في مختلف الأقسام الطبية، تنفيذًا لخطة وزارة الصحة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للأهالي في شمال سيناء.