إطلاق اسم الدكتورة هدى مصطفى على القاعة الرئيسية بمكتبة مصر العامة بأسوان

قرر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إطلاق إسم الدكتورة هدى مصطفى رئيس فرع المجلس القومى للمرأة على القاعة الرئيسية بمكتبة مصر العامة تخليداً لذكراها.

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة لن تنسى أبناءها المخلصين الذين قدموا نماذج مشرفة فى العمل العام وخدمة المجتمع.

وأشار إلى أن الراحلة كانت تمتلك سجلاً حافلاً بالعطاء الإنسانى والمجتمعى ، وأسهمت بجهودها فى دعم قضايا المرأة والأسرة، وتركت بصمة واضحة فى العمل التنموى والتطوعى بمحافظة أسوان.

تخليد إسم إحدى الرموز الوطنية والمجتمعية

وأوضح محافظ أسوان أن إطلاق إسم الدكتورة هدى مصطفى على القاعة الرئيسية بمكتبة مصر العامة يأتى تخليداً لذكراها، وتقديراً لما قدمته من جهود مخلصة طوال مسيرتها، ولتظل سيرتها العطرة حاضرة فى وجدان أبناء أسوان، ومصدر إلهام للأجيال الجديدة فى قيم الإخلاص والعطاء والعمل الوطنى.

مسيرة حافلة بالعطاء

وأشار المحافظ إلى أن الفقيدة كان لها دور بارز فى خدمة المجتمع من خلال رئاستها لفرع المجلس القومى للمرأة، ومشاركتها الفاعلة فى العديد من المبادرات والبرامج المجتمعية والتنموية، بما أسهم فى دعم المرأة وتمكينها وتعزيز دورها فى مختلف المجالات، وهو ما جعلها تحظى بمحبة وتقدير الجميع.

رسالة وفاء لأصحاب العطاء

وأكد عمرو لاشين أن المحافظة تحرص على تكريم الرموز الوطنية والمجتمعية التى قدمت إسهامات مؤثرة فى خدمة المواطنين، وفاءً لما بذلوه من جهود، وترسيخاً لقيم الوفاء والعرفان، بما يعكس تقدير الدولة لكل من أفنى عمره فى خدمة الوطن وأبنائه.