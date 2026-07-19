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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

كيف يؤثر تناول الكافيين على ضغط الدم ؟

ضغط الدم
ضغط الدم
نهى هجرس

قد يؤدي تناول الكافيين إلى ارتفاع طفيف في ضغط الدم على المدى القصير، وعند التوقف عن تناوله، ستتخلص من هذا الارتفاع المؤقت في ضغط الدم، مع ذلك، فإن تأثير التوقف عن تناول الكافيين على ضغط الدم على المدى الطويل قد يكون معقدًا ويعتمد على مدى تحملك للكافيين، ومستوى ضغط دمك الأساسي، ومصدر الكافيين، وعوامل أخرى.

قد يساهم تقليل تناول الكافيين في خفض ارتفاع ضغط الدم

يمكن للكافيين أن يرفع ضغط الدم بسبب تأثيراته المنشطة، لذا، قد تفترض أنه إذا امتنعت عن تناول القهوة (أو أي مصدر آخر للكافيين)، فإنك تتجنب أيضاً الارتفاع المصاحب لضغط الدم.

لكن التأثيرات الفعلية أكثر دقة.

يُسبب الكافيين عمومًا ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا في ضغط الدم يستمر من ساعة ونصف إلى تسع ساعات ونصف بعد تناوله، ومع ذلك، فإن طريقة تأثير الكافيين عليك تعتمد على عوامل فردية

كيف يؤثر تحمل الكافيين على ضغط الدم

قد يؤدي شرب القهوة بانتظام إلى زيادة تحمل الكافيين، ويمتد هذا التحمل إلى ضغط الدم، مما يعني أن شرب القهوة أقل عرضة لرفع ضغط الدم مقارنةً بالأشخاص غير المعتادين على الكافيين.

في دراسة أجريت على 77 بالغًا يتمتعون بصحة جيدة وتناولوا الإسبريسو، ارتفع ضغط الدم الانقباضي لدى أولئك الذين لا يشربون القهوة عادةً، ومع ذلك، لم يتأثر ضغط الدم لدى من يشربون القهوة بانتظام. 

من غير الواضح ما إذا كان ذلك بسبب اكتسابهم مناعة ضد الكافيين، أو لأن الكافيين قد رفع ضغط الدم لديهم بشكل عام، وقد ناقش الخبراء مطولاً ما إذا كان الكافيين يرفع ضغط الدم على المدى القصير فقط، أم أنه يرفعه على المدى الطويل

المصدر health 

ضغط الدم الكافيين تأثير الكافيين على ضغط الدم مناعة

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