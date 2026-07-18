قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقارب الـ 800 حصان.. مازيراتي جران كابريو Folgore لمحبي السوبر كارز
اللواء هشام الحلبي: مخطط لإجراء مواجهة بين إيران والدول العربية وخروج أمريكا وإسرائيل من المشهد
اللي جاي خطير.. أحمد موسى: أمريكا لها مصلحة كبيرة في استمرار الحرب على إيران
البيطريين: تحصين وتعقيم الكلاب الضالة قبل إعادة إطلاقها لحماية المواطنين
رونالدينيو: قوة الأرجنتين لا تكمن في ميسي وحده.. وهذا سر وصولها لنهائي كأس العالم
أحمد موسى: إيران بتجهز نفسها لحرب طويلة مع أمريكا
مع كلمة المرشد الإيراني .. بلاغ عن حادث سفينة قبالة سواحل الدقم في عُمان
عقوبتها قد تصل للإعدام.. إيران توجه اتهامات بحق رضا بهلوي و300 صحفي
مواجهة أمريكية إيرانية.. ضربات متبادلة بين واشنطن وطهران والخليج يدفع الثمن
أحمد موسى: ترامب يجهز لهجوم بري على إيران.. وطهران تواصل اعتداءاتها على الأشقاء العرب
زلزال في واشنطن.. أيباك تعاقب 20 نائبا ديمقراطيا بعد التصويت ضد تمويل إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير عسكري: القواعد الأمريكية أصبحت ضمن بنك الأهداف الإيراني.. وواشنطن تستهدف البنية التحتية

ايران
ايران
عبد الخالق صلاح

قال العميد منير شحادة، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الولايات المتحدة انتقلت إلى مرحلة جديدة من التصعيد العسكري ضد إيران، بعدما بدأت باستهداف البنية التحتية المدنية من خلال قصف الجسور ومحطات الكهرباء، وهو ما دفع طهران إلى الرد باستهداف منشآت تعتبرها داعمة للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إيران ترى أن القوات الأمريكية المنتشرة في محيطها تستفيد من هذه البنى التحتية، لذلك وسعت دائرة عملياتها العسكرية لتشمل قواعد أمريكية في دول الجوار، مؤكدًا أن الضربات الإيرانية امتدت إلى قاعدة التنف في سوريا وكذلك إلى مواقع أخرى، في رسالة مباشرة مفادها أن جميع القواعد الأمريكية في المنطقة أصبحت ضمن بنك الأهداف الإيراني.

وأضاف شحادة أن انتقال الولايات المتحدة من استهداف السواحل الجنوبية الإيرانية إلى قصف العمق الإيراني يمثل تطورًا لافتًا، وقد يُفهم باعتباره تمهيدًا لمرحلة عسكرية أكثر اتساعًا، لكنه استبعد في الوقت نفسه أن تقدم واشنطن على تدخل بري مباشر.

وأشار إلى أن السياسة العسكرية الأمريكية خلال السنوات الأخيرة تعتمد على الضربات الجوية والصاروخية، بعيدًا عن الانخراط في عمليات برية واسعة، موضحًا أن احتمال تنفيذ عمليات عسكرية إضافية يظل قائمًا في ظل استمرار التصعيد المتبادل.

ولفت الخبير العسكري إلى أن طهران وسعت نطاق عملياتها ليشمل مناطق مختلفة، بينها أربيل، التي تقول إيران إنها تضم مركزًا تابعًا للاستخبارات الإسرائيلية، مؤكدًا أن مبرر طهران يتمثل في أن القواعد الأمريكية المنتشرة في دول المنطقة تُستخدم كنقاط انطلاق لتنفيذ الهجمات ضدها.

وأوضح أن دول الخليج تعتبر هذه القواعد منشآت سيادية تخضع لسلطتها، إلا أن إيران ترى أن الوجود العسكري الأمريكي المكثف في تلك القواعد يجعلها أهدافًا مشروعة في إطار الرد على الضربات الأمريكية، وهو ما يعكس اتساع رقعة الاشتباك واحتمالات استمرار التصعيد خلال المرحلة المقبلة.

خبير عسكري القواعد الأمريكية بنك الأهداف الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 الآن بعد تراجعه أكثر من 1800 جنيه

أسعار الدواجن

انخفاض جديد في أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. كم وصل سعر الكيلو؟

صلاح وشوبير

ودارت الأيام.. الطفل مصطفى شوبير يشهد زفاف محمد صلاح.. والأخير يحضر عقد قران أوفا

الشاب والتريلا

مأساة تهز الفيوم.. انقلاب تريلا فوق سيارة ملاكي وشاب يودع الحياة داخلها

محمد صلاح

بعد ارتباط اسمه بهم.. بشكتاش يصدر بيانًا رسميًا بشأن التعاقد مع محمد صلاح

استعلام عن القضايا المرفوعة ضدك

وداعاً لطوابير المحاكم.. كيفية الاستعلام عن القضايا المرفوعة ضدك أون لاين

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 والمواد التي انتهى تصحيحها بالكنترولات|تفاصيل عاجلة

احمد العوضي والفتاة

بلف وراه بقالي سنين.. صاحبة فيديو أحمد العوضي تكشف سر ملاحقته في السينما

ترشيحاتنا

المدارس الرياضية العسكرية

التقديم للمدارس العسكرية الرياضية 2026.. دليل الشروط والمستندات وخطوات القبول

تظلمات بطاقات التموين

لدعم أولياء الأمور.. شروط وضوابط تظلمات بطاقات التموين لطلاب المدارس الخاصة

وظائف وزارة العمل لشهر يوليو 2026

​لو بتدور على شغل.. كل ما تريد معرفته عن وظائف وزارة العمل لشهر يوليو 2026

بالصور

أحدث 5 سيارات كهربائية في السوق المصري ‏

أحدث 5 سيارات كهربائية
أحدث 5 سيارات كهربائية
أحدث 5 سيارات كهربائية

بلوك كاجوال وتنورة قصيرة.. ساندي تثير الجدل في أحدث ظهور

ساندي
ساندي
ساندي

حملات مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط إلى الشوارع بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

المروحة أم التكييف؟ أيهما أفضل للنوم في الأجواء شديدة الرطوبة؟

أيهما افضل أثناء النوم المروحة أم التكييف في الحر؟
أيهما افضل أثناء النوم المروحة أم التكييف في الحر؟
أيهما افضل أثناء النوم المروحة أم التكييف في الحر؟

فيديو

ياسر الطوبجي

من الصدفة إلى التعافي .. ياسر الطوبجي يحكي تفاصيل إصابته بالورم ورحلة الشفاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد