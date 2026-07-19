انتقال صلاح للدوري التركي رسميا؟.. تفاصيل صفقة التريند

قال الناقد الرياضي طه عبد الله إن المباراة النهائية لـ كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا تُعد واحدة من أقوى المواجهات المنتظرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع سارة مجدي ونهاد سمير ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد أن النهائي يعيد إلى الأذهان الصورة الشهيرة التي جمعت ميسي بلامين يامال عندما كان الأخير طفلًا، مؤكدًا أن أحدًا لم يكن يتوقع أن يجمعهما نهائي كأس العالم بعد سنوات.

وأوضح أن المنتخب الأرجنتيني يمتلك أفضلية نسبية بفضل خبرته الكبيرة في خوض المباريات النهائية، في حين نجح منتخب إسبانيا بقيادة لويس دي لا فوينتي في بناء جيل قوي من اللاعبين الشباب قادر على منافسة كبار المنتخبات.

ورجح عبد الله كفة المنتخب الأرجنتيني للتتويج باللقب، موضحًا أن عامل الخبرة والتمرس في النهائيات قد يصنع الفارق أمام القوة الهجومية التي يتمتع بها المنتخب الإسباني.

وعن مستقبل محمد صلاح، أكد عبد الله أن الأنباء المتداولة بشأن توقيع قائد المنتخب المصري لنادي بشكتاش التركي غير صحيحة حتى الآن، لافتًا إلى أن النادي التركي أصدر بيانًا رسميًا نفى فيه ما تردد حول إتمام الصفقة.

